新園青農鄭欽文為種出夏季蓮霧、區隔市場，砸420萬搭溫室，而夏天未至先幸運躲過年初寒害，溫室裡的蓮霧幾近零落果。（謝佳潾攝）

新園青農鄭欽文為種出夏季蓮霧、區隔市場，砸420萬搭溫室，而夏天未至先幸運躲過年初寒害，溫室裡的蓮霧幾近零落果，不過溫室的高成本讓小農吃不消，政府雖有補助但卻有「東西之分」，為此，他強烈建議更應有「海陸之別」。

鄭欽文指出，2016年強颱莫蘭蒂肆虐中、南部，農損慘重，隔年農委會推出強固型溫網室5年計畫，意即2017年至2021年間補助農戶興設結構加強型溫網室設施，當中因考量東部易遭颱風侵襲，所以補助比例增至6成，而西部則為5成。

「西部就不易遭颱風侵襲？」他好奇問道，颱風侵襲屏東的機率應該不低，且屏東的農作範圍又有沿海、內陸差別，在沿海一帶搭溫網室為抗風、防鹽害，成本比內陸高出許多，以結構型鋼骨塑膠布溫網室為例，內陸1分地150萬，沿海則要210萬，多出60萬。

他說，政府既然可以做到補助「東西之分」，何不也納入「海陸之別」，且後者是不用等到天災來襲，農民天天都會遇到的困境，加上在極端氣候的影響下，溫室就目前或未來都是發展趨勢，政府應持續性提供補助服務，因為搭建溫室真的很貴，不是一般小農可以負擔的。

年初寒害落果嚴重，鄭欽文種在溫室裡的蓮霧樹幾乎零落果，令不少農友羨慕，但他自嘲說，「貸款200萬來的」，當初是為擋颱風、病蟲害、種夏季蓮霧區隔市場，沒想到防寒效果也不錯，若政府的協助能持續又準確落實，會有更多農友受惠。

(中時 )