中廣董事長趙少康今日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席，在農曆過年前為藍營投下震撼彈，同為資深媒體人的黃暐瀚認為，若前高雄市長韓國瑜不選黨主席，那趙少康的確是可能參選黨主席的幾個候選人中最強的，連現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋，都很難贏他。

黃暐瀚今1日出席《TVBS》政論節目「新聞大白話」，與主持人錢怡君談「趙少康重回國民黨，並有意參選黨主席」一事。錢怡君問黃暐瀚，「趙少康今日表態要帶領藍營往前衝，對抗現在的執政黨，是否可能會對現行的幾個罷免案造成連動影響？」。

黃暐瀚表示，趙少康若選上黨主席，就不要去想藍營2024穩贏的問題，現在這個時候，針對黨主席選舉，若前高雄市長韓國瑜不參選的話，趙少康是最強的，對朱立倫、江啟臣、周錫瑋而言，未必打得贏趙少康，錢怡君驚訝反問黃暐瀚，「朱立倫也一樣？」。

黃暐瀚坦言，朱立倫其實有一個很大的問題，就是常常在不該消失的時候消失，因為他雙子座的個性，使他常常又要又不要，朱過去在國民黨主席選舉，消失了3個月，讓韓國瑜竄起，錯失機會，加上過去換柱在最後階段才跳出來扛，而去年國民黨大選大敗，是江啟臣出來扛，朱立倫同樣沒出來扛。

對於原先朱立倫計畫今年要選，今天卻又橫空出世的趙少康，黃暐瀚說，若在韓國瑜不選而力挺趙少康的前提下，朱要和趙選，趙的贏面是很大的，以趙少康資歷來看，除了是一位有聲量、有戰力的媒體人之外，還常常勇於對抗民進黨政府，也敢講真話，是可以選贏朱立倫的。

但黃暐瀚補充，前述一連串分析的前提，是現任黨主席江啟臣要開綠燈，讓趙少康選才可以，若以黨規來看，趙少康根本沒得選。因此，仍要看國民黨中央最後如何決定。

錢怡君則透露，據了解，趙少康的妻兒，並不贊成趙少康再出來選，因為「若參選，勢必會有很多事要被攤在陽光下攻擊，在時間不夠、黨內制度也不行的前提下，他問黃暐瀚和朱學恒「最後若趙少康不能選該怎辦？」黃暐瀚說，這樣對他原先工作其實不影響。宅神朱學恒直言，趙若能選2024，就算趙70歲年齡也不是問題，應該看他有沒有戰功，看他2022為國民黨打下了什麼，是否有讓國民黨起死回生，若在2022趙少康能再以政治金童之姿橫掃綠營縣市，那2024答案就很簡單了。

(中時新聞網)