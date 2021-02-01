由朴海鎮、趙寶兒主演韓劇《愛的芬多精》（原名：《Forest》），朴海鎮飾演帥氣本部長，還身兼119救援隊，拍攝前有高難度的跳高訓練，他透露其實超怕高，拍戲前還特別訓練了跳高，聽到救援隊同仁說「跳就對了」，讓他戰勝內心的恐懼。朴海鎮還有做日光浴的畫面，向大家展現他一身結實肌肉，讓觀眾大飽眼福。

劇中，朴海鎮是業績長紅的本部長，追逐名利與金錢，主導的案件為公司帶來極大獲益，走路有風，為了搶得森林的開發案，希望森林中的救難隊搬遷，還通過考試成為救難隊員臥底在其中，在森林中與趙寶兒相遇，談了一場甜蜜又苦澀的戀愛。多年前，因為有位粉絲的父親是消防員，讓朴海鎮開始以名譽消防員的身分參與公益活動。

朴海鎮還不吝展現好身材，讓影迷大飽眼福。（緯來戲劇台提供）

劇中取景大多在森林，也讓第一次合作的男女主角朴海鎮、趙寶兒置身在綠蔭大地中，趙寶兒飾演被因故流放到偏鄉的醫生，她說自己一直生活在韓國前1％的超豪華地方，第一次對山中生活感到滿足。拍戲時，趙寶兒很多場景都是休假時在宿舍附近的森林散步、欣賞身邊的花草樹木，透露這些場景就能讓人很自然地被療癒。朴海鎮與趙寶兒同住一個屋簷下，發展出許多逗趣的故事。

朴海鎮與趙寶兒有許多親親的畫面都是在吸收天地精華中完成，有一場2人在橋邊接吻的戲，走入深水中，因為導演與攝影組很遠，要他們自我發揮，趙寶兒說他們兩個相互配合很熱切的吻了好久，連導演喊卡都沒聽到，還一直吻下去。趙寶兒形容《愛的芬多精》就像空氣淨化器，太多優美的畫面，也希望觀眾看了能夠感受到被自然療癒的效果。該劇自2日晚間9點起，每週一至週五晚間8點在緯來戲劇台播出。

(中時 )