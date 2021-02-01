由民間團體發動的罷免台中市第2選區立法委員陳柏惟行動聯盟「刪Q總部」，今(1)日在沙鹿區啟動，並宣布將於農曆春節前，正式向中選會提出罷免案。對此，資深媒體人朱凱翔認為，陳柏惟只剩下將反對他的人打成統派，以及扯上韓粉這兩招來面對罷免行動，且用處可能也不大，因為他過去在立院的草包行徑，是無法迴避掉的問題。

朱凱翔1日在中天政論節目《大新聞大爆卦》，陳柏惟很有可能遭到罷免，因為他所在的選區和當地選民結構，以及上次的選舉結果，都對他不是很有利。朱凱翔更斷言，在「刪Q總部」，未來陳柏惟面對罷免只剩下兩招，一招是操弄意識形態對立，把要罷免他的人打成統派，另一招則是扯上韓粉，「沒有別的了」。

對於主持人提問，這兩招能否成為陳柏惟的保命符，朱凱翔直言「沒有用」，並指如果陳柏惟不是那麼草包的話，他挑起意識形態對立，某種程度可以號召一些支持者出來保護他，但他在立院的那些草包的行徑和言論，這些事情是會被人民記住，且也無法迴避的。

若和黃捷的罷免案相比，朱凱翔認為，至少黃捷在質詢時沒有鬧過這麼多笑話，而陳柏惟不只在意識形態上的尖銳對立，他在立法院的草包言論、行徑也太多，兩者會是完全不同的局面。至於罷免王浩宇成功，但如果罷免黃捷失敗，是否會影響到陳柏惟罷免案的成敗，朱凱翔則說，「我覺得不會」。

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(中時新聞網)