46歲林志穎出道多年紅透半邊天，過去還有「小旋風」封號，他結婚生子後和Kimi受邀上《爸爸去哪兒》，又再創演藝高峰，由於私底下熱愛賽車，因此他也擁有無數名車，每每曝光都成為焦點，今日他曬出開著特斯拉出門曬太陽的照片，又吸引無數特斯拉車友朝聖。

只見照片中林志穎戴著太陽眼睛，穿著一件灰色休閒外套，嘴角還掛著微笑，看起來心情非常好，仔細看能發現車子的內裝是白色座椅，方向盤握把也比依般車子來得大，大片天窗更是讓陽光能夠直接灑落車內，感受風光明媚的好天氣，而林志穎也在內文寫道：「曬太陽的好天氣」。

許多愛車的網友都發現，林志穎這次開的車和過去不同，猜測他很可能是換了新車，更有車友直接解答是「Tesla Model X」，一輛約要新台幣330萬起跳，網友們紛紛興奮地直呼，「終於是車友了」、「車天窗真好看」、「終於跟偶像是車友」、「鷹翼門就是帥」、「車身超寬～車帥人帥」。

還有熱情的車友貼出特斯拉臉書社團的連結，邀請男神一起加入，事實上，林志穎過去就常曬出愛車的照片，他最近也時常分享駕駛特斯拉的心得，還曾專業分析，「Tesla新款方向盤跟F1的方向盤是不是有些相似，未來可能會進化成PS5遊戲握把的概念了。」

(中時新聞網)