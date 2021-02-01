印度周一發表下年度財政預算案，提出讓醫療健保支出倍增，放寬外國人投資其龐大的保險市場，協助飽受新冠肺炎打擊的印度經濟復甦。消息刺激印股S&P BSE Sensex指數周一大漲5％收48,600點，逼近1月20日所創的收盤新高。

財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）估計4月初展開的2021／22財政年度赤字，相當於國內生產毛額（GDP）的6.8％，高於路透調查預估5.5％。迄3月底止本年度赤字，估計從原先預期7％擴大至9.5％。

她建議把醫療健保支出增加135％至2.2兆盧比（約302億美元）協助改善公共衛生系統，和購買巨量疫苗為印度13億人口接種。

印度是全球新冠肺炎確診人數第二高國家，僅次於美國，但醫療健保支出占GDP比率僅約1％，是所有主要國家裡最低，對外國直接投資保險業的投資上限，希氏提出把目前不得超過保險業規模49％，放寬至74％。

印度只要能控制疫情，就能令經濟復甦。因為去年為防疫而全國封鎖，令數百萬計民眾失業。政府估計本年度經濟將萎縮7.7％，但下年度可望成長11％。

印度馬亨達集團（Mahindra）董事長馬亨達（Anand Mahindra）認為在目前經濟極嚴峻情況下，政府有責任增加財政支出至足以恢復經濟的程度，否則廣大民眾會受苦。

希氏在預算案裡撥出2,000億盧比，讓背負一堆壞帳並拖累經濟成長的國營銀行進行資本重整。

預算案消息使印度10年期公債殖利率在周一，從盤中低點5.888％急速回升至收盤6.06％。債息上升表示債價下跌。

Anand Rathi證券首席經濟師哈扎（Sujan Hajra）認為債市反應，表示市場預期政府將增加更多支出來推動經濟成長，不再維持財政紀律。

他說這舉動受市場歡迎，認為能對經濟成長有正面影響，從而降低對公債的避險需求。

穆迪投資人服務表示，新預算案並未改變其對印度債務前景看法。主權信評維持Baa3級，為投資等級裡最低級；信評展望仍是負向。

(工商 )