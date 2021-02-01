資深媒體人趙少康今（1）日證實申請回復國民黨籍，更表態不排除參選黨主席，引發各界正反聲浪討論。有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》分析，趙少康選國民黨主席是「凶」，當主席是「吉」，但仍可以期待，若他沒有長久以來的國民黨包袱，也有可能替黨引入年輕活水，未必是壞事。

有網友在其粉絲專頁《文翔政論》PO文指出，為什麼說趙少康選主席是「凶」？因為他不具有參選黨主席參選資格，當國民黨每次破格、特例，幾乎都沒有好下場，看看總統初選提名的狀況就知道了，通常來講，有必要做到破格跟做特例的話，基本上那場選舉通常已經確定是為「某人而設」。

該名網友認為，國民黨已經示範過好幾次「慘狀」，那趙少康如果真的破例參選，恐怕也並非好事，但他擔任主席卻是「吉」，其實現任黨主席江啟臣最大的問題剛好是趙少康的長處，就是「名氣」，江啟臣在政治圈或許知名，但對不熟悉政治的人來說，實在太陌生，黨主席名氣不夠，很難帶動整黨氣勢，輔選也難有成效。

另外，該網友分析，目前國民黨稱得上有名氣也有高度的人物，幾乎都被打到夠黑了，反而這樣脫離國民黨很久，又可歸類成正藍軍，還有高知名度的人真的不多，確實是能夠擔起黨主席工作的難得人選，若他真成為黨主席，同時也代表江啟臣等青壯世代中興失敗，但也有可能替國民黨引入年輕活水，未必是壞事。

(中時新聞網)