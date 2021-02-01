新冠肺炎疫情仍然嚴峻，世界各國莫不嚴陣以待，不過今年第1個國際性棒球賽「加勒比海大賽」，台灣時間今（1）日仍在墨西哥熱鬧開打。來自波多黎各、多明尼加、哥倫比亞、委內瑞拉等6個國家或地區的好手，集中在墨西哥的馬薩特蘭（Mazatlan〉比賽。

由於疫情的因素，主辦單位規定所有參賽的人員都必須在72小時內進行PCR檢測，必須呈陰性反應才能進入賽場。球場內的觀眾席也有限制人數，只能開放45％，座位之間也有間隔，以維護球迷的健康和安全。

參與加勒比海大賽的球員不乏大聯盟等級的好手，或者是想爭取各隊球探青睞，尋求重返美職的球員，或者退而求其次，爭取日職、韓職甚至中職的合約。

其中也有比較特別的球員，如38歲的多明尼加隊的坎諾（Robinson Cano），他是因為禁藥檢測呈陽性反應，而且是累犯，被大聯盟處以禁賽162場而整季報銷，所屬的大都會隊也不用支付今年的薪水。他來參賽或許就是純粹想打球，並藉以保持球感。

還有同樣38歲的波多黎各隊名將莫里納（Yadier Molina），他原屬聖路易紅雀隊，是大聯盟非常知名的捕手，目前是自由球員（FA）的身分。不過在這項比賽他是擔任一壘手，原本擅長的捕手位置則交給別的選手負責。

(中時 )