南投縣警局中興分局為維護金融機構安全，防制強盜、搶奪或挾持人質等重大刑案，提升聯合攔截圍捕能力，在台灣銀行中興分行執行「金融機構自衛編組防搶演練」，而且在96小時內完成微電影拍攝剪輯。

警方演練項目，包括金融機構行員面對歹徒行搶時的處置，及警方接獲報後指揮、調度警力實施攔截圍捕等過程；演練情節為2名歹徒因年關將近缺錢，起意搶銀行，戴著鴨舌帽及口罩，持手槍進入中興分行大廳，對空開槍，再大聲喊「搶劫，把錢拿出來，有錢就好過年了」，銀行員作勢開抽屜拿錢，趁機鑽入櫃台下，並按下警鈴報警，中興分局獲報立即派遣警力圍捕，並利用空拍機無地形、障礙物的優勢，勘查歹徒逃逸路線，順利逮捕歸案。

中興警分局長黃念生表示，此次演練特別拍攝微電影，以便在在過年前宣導，從籌拍到剪輯完成，只花了96個小時，內容從空拍中興新村特色圓環與牌樓開始，到警方遇到歹徒時如何應變及處置作為，是一部自拍、自導及自演，高效率、低成本又優質的微電影。

微電影由派出所所長楊信立擔任導演，分局員警賣力演出，演練過程逼真，讓在銀行洽公民眾身歷其境。

中興警分局每年針對各金融機構，實施防範犯罪環境檢測評估、提供安全諮詢及建議，更特別在年節期間，於各金融機構設置「機動派出所」，貼近民眾需求、落實警方為民服務作為，並呼籲民眾盡量利用轉帳或匯款，避免攜帶大量現金，若要提領鉅款也可以申請警方護鈔。

(中時 )