調研機構IHS Markit1日公布歐元區1月製造業採購經理人指數（PMI）終值，雖由去年12月的55.2滑落到54.8，但仍較初估的54.7微幅上修。歐元區今年伊始的製造業活動略微放緩，主要是受到歐洲大陸收緊防疫措施重啟封鎖，以及供應短缺的影響。

(工商 )