歐元區1月製造業PMI終值 上修至54.8 22:362021/02/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調研機構IHS Markit1日公布歐元區1月製造業採購經理人指數（PMI）終值，雖由去年12月的55.2滑落到54.8，但仍較初估的54.7微幅上修。歐元區今年伊始的製造業活動略微放緩，主要是受到歐洲大陸收緊防疫措施重啟封鎖，以及供應短缺的影響。 《國際經濟》歐元區1月工廠復甦放緩 PMI終值為54.8 1月PMI創新高65.1 擴張速度史上最快、連續7個月擴張 (工商 ) #歐元區 #PMI #終值 #上修 #製造業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》出口暢旺 韓國元月PMI創10年新高 11:252021/02/01 財經 中鋼3月盤價 有望溫和調漲 04:102021/02/01 證券．權證 香港4區突擊封區 強制檢測至2日早上 21:362021/02/01 兩岸 疫情攪動無薪假亂流 家數、人數小增 19:312021/02/01 財經 外銀樂觀按讚：台今年GDP成長有上修空間 04:102021/02/01 財經要聞 中信造船IPO 中國信託證券輔導 04:102021/02/01 投資理財 疫情升溫 陸1月官方PMI遜預期 04:102021/02/01 全球財經 《國際產業》油價開低走高 高盛：布蘭特期油7月站上每桶65美元 16:312021/02/01 財經 《國際產業》歐洲最大廉航 瑞安航空恐年虧9.5億歐元 16:142021/02/01 財經 案908、889感染源未明 陳時中：不敢講完全沒有社區感染 15:162021/02/01 生活 亞馬遜AWS跨足AIoT市場 04:102021/02/01 產業．科技 財經熱門新聞 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 車用晶片荒沒人找 三星狩獵2大咖搶市 恐吃到台積電大客戶 - 財經 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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