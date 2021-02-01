德國去年12月零售額 月減9.6％ 22:352021/02/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國統計局1日公布，去年12月零售額月減9.6％，與為了遏阻疫情二度封城脫不了關係，非必要商家12月16日起再度關閉，不過12月零售額年增1.5％，去年全年零售額年增3.9％。德國商業銀行資深經濟學家索爾文（Ralph Solveen）指出，儘管12月劇烈萎縮，但疫情下的零售部門迄至目前表現相對較好。 《國際經濟》德國12月零售銷售不佳 月減9.6％ 《傳產》工作日少＋打炒房 六都1月移轉棟數月減8％ (工商 ) #零售額 #德國 #去年 #疫情 #迄至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打炒房政策發酵 1月六都買賣移轉月減8％ 19:222021/02/01 財經 《國際經濟》晶片與汽車助陣 韓元月出口年增11.4％ 09:432021/02/01 財經 《國際產業》SIA：去年全球晶片銷售成長6.5％ 15:062021/02/01 財經 元月台股爆量 月周轉率16.11％ 04:102021/02/01 投資理財 疫情升溫 陸1月官方PMI遜預期 04:102021/02/01 全球財經 聯成林園大火 財損2,700萬 影響2月營收約0.15％ 04:102021/02/01 證券．權證 歐元區1月製造業PMI終值 上修至54.8 22:362021/02/01 財經 《半導體》盛群不忍了 4月起全面漲價15％ 14:152021/02/01 財經 《鋼鐵股》豐興去年好「利」害 EPS 4.51元 11:082021/02/01 財經 SOGO去年業績持平 今年上看455億元 20:532021/02/01 財經 宅家鍛鍊 健身商品成交額增10倍 04:102021/02/01 話題觀察 財經熱門新聞 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 車用晶片荒沒人找 三星狩獵2大咖搶市 恐吃到台積電大客戶 - 財經 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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