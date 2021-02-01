德國統計局1日公布，去年12月零售額月減9.6％，與為了遏阻疫情二度封城脫不了關係，非必要商家12月16日起再度關閉，不過12月零售額年增1.5％，去年全年零售額年增3.9％。德國商業銀行資深經濟學家索爾文（Ralph Solveen）指出，儘管12月劇烈萎縮，但疫情下的零售部門迄至目前表現相對較好。

(工商 )