創立逾60年的鼎泰豐，傳出持股近半的第二大股東台聚集團有意出脫持股，震撼業界！據報導，台聚的確想賣股，但是要賣回給最大股東楊家，還是另外找人承接，暫時不得而知。年營收達百億元的鼎泰豐，在疫情時代傳出股權異動，業界高度關注。

1958年創立的鼎泰豐，轉型點心店後，在第二代楊紀華手中發揚光大。目前全球包括台灣在內，已有12個國家看得到鼎泰豐的招牌、共開出168家店，幾乎成了小籠包代名詞。

鼎泰豐原由楊家獨資經營，後因擴建中央廚房資金不足，邀請台聚入股。根據《聯合新聞網》報導，楊家家族持有鼎泰豐約55%股權、台聚持有45%；個人最大股東為董事長楊紀華（12.14%），台聚集團第二代長子吳亦猛持股5%第二大。

鼎泰豐獲利穩定，為何要出售持股？報導轉述楊紀華說法，「應該是台聚自己的財務規劃」。只是台聚想怎麼賣、是否有對象洽談中，楊紀華坦言不是很確定，連他自己也在考慮「要不要把股票買回來」。

儘管這樁交易不至於影響鼎泰豐股權結構，經營權更不會動搖，但具有高知名度的鼎泰豐難得釋股，仍引起業界熱烈討論。

(中時新聞網)