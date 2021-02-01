緬甸傳出「政變」，是否波及台灣上市公司旗下緬甸廠的營運，備受關注。已設緬甸廠的寶成工業、宏全國際，及達新工業，1日異口同聲地透露，公司均正常上班及生產，迄今並沒有受到「政變」的影響。不過，已有業者擔心緬甸「政變」後，歐美國家是否會對緬甸實施「經濟制裁」，恐怕是台商未來要擔心的問題。

另億豐計畫投資約3,500萬美元，去年底開始興建占地28.54萬平方公尺的緬甸廠，預定明年可投產固定式窗簾產品，外銷美國，供應大型通路客戶。由於億豐旗下柬埔寨廠已供應美國Home Depot及Walmart等美國大型通路客戶，因此，未來緬甸廠的供貨客戶，還在規劃中。億豐強調，緬甸廠剛在建廠施工中，未來將由當地營造廠，視當地最新「政變」情況作因應。

緬甸傳出「政變」，緬甸領導人翁山蘇姬，1日傳出遭到「軟禁」，軍方電視台隨即宣布緬甸進入緊急狀態，將控制國家1年，目前緬甸對外的國際電話，已無法接通，台商旗下緬甸廠1日都用Line與總公司保持聯絡，以因應緬甸政變所帶來的後續影響。

寶成發言人何明坤表示，旗下緬甸廠目前均正常上班與生產，主要以生產adidas鞋為主，迄今並沒有受到緬甸傳出「政變」的影響。由於總公司每天早上都召開「防疫會議」，可及時了解包括緬甸等海外廠的最新動態，並做好因應措施。包括「緬甸、柬埔寨及孟加拉鞋廠」去年度製鞋出貨量占比，僅占集團約4％。

達新指出，達新緬甸廠生產線共計44條，主要生產雨衣、風衣及成衣，主力供貨給歐洲及日本客戶。因新冠肺炎疫情關係，該廠要在短時間安裝新產線或機器設備，恐有難度；如今，又碰上緬甸傳出「政變」，因此，緬甸廠目前以增加人手應急。達新緬甸廠1月起先徵100人，該廠員工數將增至1,800人，緬甸廠營收約占公司營收比重24％。

宏全說，旗下緬甸廠共有三處工廠，包括一座瓶蓋瓶胚廠；另兩座「駐廠生產」（In House）廠，包括包裝水代工充填廠，及寶特瓶（PET）連線生產，主要往來客戶包括可口可樂等多家大廠，緬甸廠員工數193人，約占集團營收4.9％。

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