民進黨指控罷捷車隊出現「婊子」、「小婊」等歧視字眼，是國民黨與罷捷總部縱容歧視女性。國民黨發言人盧宸緯回應，這是民進黨刻意扭曲醜化，惡意將罷捷團體文宣與國民黨做不實連結。

盧宸緯說，不論是對女性的歧視文宣，或是過去極盡醜化前高雄市長韓國瑜的攻擊文宣，這些對不同立場者的歧視、壓迫與傷害，都不是民主社會所樂見的現象，更不是國民黨所支持的價值。

她表示，「罷免」是受中華民國憲法保障的人民權利，呼籲民眾以「投票」的方式，和平表達想法，而非以言語等方式互相攻擊傷害。

盧宸緯指出，蔡總統在去年已針對「罷免」做了最佳的詮釋，罷免是民眾行使民主權利，做出了集體的決定，且是給所有政治人物最大的警惕，人民可以賦予權力，當然也能夠收回。

她酸說，如今在疫情緊繃之際，蔡總統卻對疫情避而不談，僅兩度下令「保住黃捷」。民進黨上下亦是異常積極，顯示出民進黨整體對於此次罷免案的焦慮。

盧宸緯強調，建議蔡總統和民進黨，謹記「去年的蔡總統」對人民行使罷免權利的肯定與讚賞，平心靜氣面對罷免案，並真誠的開放心胸，接受民眾擁有不同的立場與想法，不要再製造社會對立。

(中時 )