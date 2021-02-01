疫情最新情況，指揮中心記者會說明。(中時新聞網直播)

新冠肺炎肆虐全球，近日國內醫院群聚感染引起廣大關注，所幸今（1日）並無新的本土疫情出現，不過在境外移入案例中，卻出現一名十分罕見的確診個案（案913），曾在日本確診，9採陰後竟再度於台灣確診。網友直呼「這病毒會不會太可怕？」對此，前台大感染科醫師林氏壁分析，案913應該不是二次感染，測到的僅為體內剩下的病毒屍體罷了。

中央流行疫情指揮中心今（1日）宣布新增1例COVID-19個案（案913），為本國籍30多歲男性，去年曾在日本染疫，二採陰出院後，前後還自行採檢5次，都驗出陰性。男子今年1月9日回台後，有主動通報曾經確診，在機場及集中檢疫所採檢結果都呈現陰性，不過卻在29日出現咳嗽、流鼻水等症狀，經採檢後於今日確診。

針對此個案，指揮官陳時中指出，由於案913在日本篩檢就篩檢7次、台灣2次都陰性，第10次才篩出陽性，CT值36病毒量少，在台灣二次染疫的可能性低。發言人莊人祥研判，男子在日本感染的可能性較高，待他入院後還會進一步檢驗。

這起「9採陰轉陽」的個案也引起PTT熱議，網友發文直呼「9採陰確診是哪招？」細算案913在日本2採陰出院，之後又自行5採陰，回國後14天隔離結果也是2採陰，沒想到在自主健康管理期間卻出現症狀確診，表示「這病毒會不會太可怕！」其他網友也紛紛驚呼，「根本怪物，練什麼九陰真經」、「會是變種病毒嗎?」、「CT36病毒量很低，但是又有症狀？」

案913曾在日本確診，9採陰後竟再度於台灣確診。網友直呼「這病毒會不會太可怕？」（圖/衛生福利部提供）

針對案913，林氏壁於臉書分析中表示，由於個案CT值非常高（36），代表病毒量很低，研判男子於自主管理期間出現的症狀恐不是新冠感染，而是其他病毒感染，「否則已經有症狀了測到的Ct值不應該這麼高。」

至於案913病毒篩檢時陰時陽的情況，林氏壁指出，可以後續再追蹤男子的病毒量，若沒有越來越高，抽血能驗得出抗體的話，就能證明只是舊的感染。「驗到的都是病毒屍體，已經沒有傳染力了。」

(中時新聞網)