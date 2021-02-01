正妹人人愛看，如果剛好又是身材好的正妹，更是男性們大飽眼福的時候，最近網路瘋傳幾張正美理髮師的照片，不僅漂亮身材好，最大亮點是理髮師幫客人剪頭髮時的打扮，照片曝光後大票男網友忍不住，狂敲碗求這間理髮廳的地點，只求見本人一面。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」，分享幾張令人血脈噴張的照片，同時標註「想要剪頭髮了」，只見照片中，一名正妹理髮師，皮膚相當白皙、露出的手臂毫無贅肉，一頭長髮隨意綁成兩條辮子，但是照片中最精彩的亮點，是理髮師的穿著。

正妹理髮師掀熱議(圖片取自/爆廢公社二館)

這位正妹理髮師，下半身穿牛仔褲，不過上半身「全部上空」，只穿一件薄薄的圍裙，巧妙遮住重點部位，稍微一彎腰，半對雙峰就快要掉出來，綁在身上的圍裙，襯托出曼妙的腰身，想不多看幾眼都很難，不過正在給正妹理髮的男子，表情卻相當淡定，不少人笑虧他應該是老司機。

除了正妹掀起熱議，更多人想知道這間理髮廳究竟在哪裡，「頭髮長了嗎？可以去剪一剪了」、「我只想知道在哪裡」、「過年了頭髮是不是有點長了」、「這在哪，我不睡覺都要去給她剪頭髮，還要給他按摩」、「有沒有光頭去排隊」。

(中時新聞網)