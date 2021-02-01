美國空軍最先進F-22隱形戰機近日完成一項長達14年的升級專案，但美媒分析認為，儘管F-22戰鬥機依舊很強大，但與F-35戰機或是中國的殲-20戰機相比，F-22的許多技術已經過時。

美國《軍事觀察》雜誌（Military Watch Magazine）網站報導稱，F-22戰機專案辦公室近日與洛馬公司、波音公司完成了長達14年的F-22結構維修專案。這2家公司是美國最大的防務裝備製造商負責為F-22戰機開發和製造零件。該戰機

從2005年12月服役以來，被認為是西方國家空戰能力最強的戰機，搭載的F119發動機在服役之初足以傲視群倫，同時F-22也是首架同時配備向量發動機和相控陣雷達的西方國家戰機。而在此之前，向量推力發動機只有在俄羅斯戰機上使用，相控陣雷達只有日本戰機使用。

不過，報導認為，F-2戰力強大，但與F-35、F-15EX或中國殲-20戰機相比，F-22的許多技術已經相當過時。雖然這次升級措施仍屬保守，但對於F-22而言還是非常重要。

美國空軍奧格登航空後勤中心第574戰機維護中隊負責執行F-22戰鬥機最終版本的升級計畫。計畫負責人米斯蒂·斯通（Misty Stone）表示：「這是F-22戰機專案的重大里程碑，希爾空軍基地在2006年承接F-22戰機升級工作後，中隊的400名工作人員努力擴展F-22戰機的作戰能力。

報導說，此次維護升級包括對F-22戰機的結構進行修改，讓每架戰機的總飛行時數增加8000小時。所有升級工作包括至少8645個合規技術訂單，工作總時長超過388萬小時，期間大約有155萬小時用於修復F-22戰機的隱身塗層、232.8萬個小時用於減輕該機的腐蝕情況、機體改裝、現代化升級和維護工作。

報導稱，F-22戰機維護改裝工程改進發動機進氣道上的隱形塗層，並全面檢修飛行控制系統。不過由於 F-22使用老舊的電腦系統與數據鏈，這次的結構維護計畫仍未達到許多分析師所強調的必要的升級。此外，F-22戰機缺乏像頭盔瞄準系統或分布式孔徑雷達等功能，可能使得該戰機在與F-35或殲-20等戰鬥機的競爭中處於劣勢。尤其大陸的殲-20戰機在總體上更為現代化，並且集成了一系列F-22戰機所欠缺的重要新技術。

(中時新聞網)