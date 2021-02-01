隨著外資陸續調節持股，台股1月份最後幾日面臨相當規模的修正，隨著市場情緒回穩，外資終止連6賣回補超過百億，加上權值王台積電、IC設計大廠聯發科領軍下，台股周一(1日)收盤大漲271 點，報在 15,410 點。台積電也終止連8賣，外資更大買面板雙虎友達、群創，友達買超規模更突破5萬張。

台股1日收盤上漲271.78點，報在15410.09點，成交總量達2740.15億元新台幣。3大法人總計買超147.95億元。自營商買超5.97億元，投信賣超3.89億元，外資及陸資終止連6賣，買超145.87億元。

值得關注的是，台積電早在1月21日盤中寫下679元歷史新高的前一日，就遭外資賣超5,455張，連續8個交易日遭外資賣超，股價也一路從21日的673元收盤價，在1月最後一個交易日收在591元，回檔超過12%。台積電1日成交總量達67,332張，收盤股價上漲20元或3.38%、報在611元。

台積電則是遭到外資買超逾5,558張，3大法人總計買超逾5,890張。此外，花旗環球證券發布最新報告，看好台積電在5G、電動車以及高效能運算(HPC)的應用領域，將該公司目標價調至900元，成為繼Aletheia資本喊出千元目標價後，另外一家大幅喊高台積電目標價的外資。

依外資買超前10名來看，依序為友達、群創、鴻海、華邦電、聯合再生、中石化、中鴻、台積電、南亞科、永豐金。友達則是被外資買超逾52,336張，3大法人總計買超逾77,964張。群創則是買超逾25,370張，3大法人總計買超逾42,737張。這2家公司將在本周四(4)開出財報，群創更是在今日證實調薪的計畫，可見相當看好面板產業前景。

至於外資賣超前10名，分別為宏碁、富邦VIX、國泰金、中興電、誠美材、玉山金、開發金、緯創、元大道瓊白銀、第一金，以金融股居多。

(中時新聞網)