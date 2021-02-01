改編自震撼人心真實事件的諜報片《鐵幕行動》（The Courier）由「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）領銜主演，他在片中飾演商人，協助中情局滲透蘇聯的核子計畫，這也是他繼《模仿遊戲》後，再度詮釋牽動世界歷史的關鍵人物，與《天使追殺令》米勒尼尼茲、《愛國者行動》瑞秋布羅斯納漢、《核爆家園》潔西巴克利等實力派演員同台飆戲。

班奈狄克在受訪時笑曝，拍攝期間，最令他難忘的竟是殺青前的最後一場戲，因為拍完後他可以吃一個甜甜圈，他進一步透露，葛雷維爾韋恩本人當年因間諜活動被莫斯科當局囚禁了18個月，為此他不但剃了光頭更減去驚人的體重，劇組更一度得暫停拍攝，只為了讓班奈狄克能忠實還原葛雷維爾入獄後的身材，為戲犧牲的超敬業態度令人佩服。

預告中，可以看見班奈狄克飾演的英國商人葛雷維爾韋恩，面對CIA和軍情六處的招募表達吃驚：「我不敢相信我正和間諜共進午餐！我只是一個業務，你們想要我做什麼？」進而帶出古巴飛彈危機背後一場不為人知的關鍵行動。電影將於3月19日在台與北美同步上映。

(中時 )