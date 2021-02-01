黃福其／特稿

分手28年，資深媒體人趙少康將重回國民黨。1993年趙少康等「新國民黨連線」出走，自創新黨，是國民黨來台後分裂的第一槍，7年後又有宋楚瑜另創親民黨，政壇出現「泛藍」一詞，且每逢選戰，泛藍「合不一定贏，分則必敗」；就此以觀，趙少康可謂國民黨「裂解文化的帶頭人」。如今趙成了江啟臣「團結一切可團結力量」的第一人，無論國民黨能否「少康中興」，都顯示歷史的弔詭與政治的難測。

趙少康1981年初入政壇，就以僅次於陳水扁的次高票當選台北市議員，5年後又高票當選立委，成為國民黨少壯改革派政治明星，被稱「政治金童」，與黨內主流派的本土派次團「集思會」抗衡，一度進郝柏村內閣擔任環保署長。

但1992年非主流鬥爭失利，新國民黨連線成員未獲李登輝主導的黨中央提名，趙辭官以無黨籍參選前台北縣立委，一舉囊括23.5萬票，刮起「趙少康旋風」，至1993年郝內閣請辭，爆發高雄314流血衝突事件，加深新國民黨連線與國民黨主流派猜忌，不到5個月，趙等少壯派自創新黨，成為國民黨遷台後分裂的濫觴。

當時新黨聲勢正強，趙擔任第一位全國委員會召集人，翌年參選台北市長，與國民黨黃大洲、民進黨陳水扁三足鼎立，在棄保效應下，趙、黃各獲42萬多、36萬多票，扁以61萬多票勝出，國民黨首次丟掉首都政權。影響所及，1998年台北市長選戰，新黨王建？ 協助國民黨馬英九棄保，阻斷扁連任；但扁卻因此挑戰2000年總統，國民黨又出現宋楚瑜退黨參選，與連戰分散票源，扁得以登大位，宋自創親民黨，國民黨再次分裂，雖在2004國親合作「連宋配」，終因319槍擊事件以些微差距由扁連任。

而趙少康1994年參選北市長首嚐敗績後，漸漸淡出政壇，卻逐步建立媒體王國，以敏銳的政治觀察力，成為泛藍超重量級意見領袖，對國民黨當權派一向不假辭色，馬英九、吳敦義等人都吃過他的排頭。如今江啟臣重迎趙少康回黨，趙昨初登場，一出手就是「參選黨主席」，直指「韓國瑜促成此事」、「看江啟臣願不願聘我當中評委」，彷若向江叫陣，雖連帶使江今晚首度南下long stay的橋段相形失色，卻營造話題，搶下極高聲量。

日前趙少康探視當年對手陳水扁上演「世紀大和解」；如今他願「龍歸澗，鳳還巢」，回到國民黨，也是「推動泛藍大和解」。從他昨天的動作，無論是否真是和韓國瑜合作，願意捨棄媒體王國，競逐吃力難討好的「丐幫」幫主，抑或實際是要協助江啟臣「少主中興」國民黨，都有待觀察，但初登板轟出泛藍整合的第一砲，著實震撼力十足，已印證71歲的政治金童寶刀未老，而且老薑更辣。

(中時 )