就在四天前大同執行副總戴豐樹才在與工研院，為「台灣首款國產電動巴士250kW動力系統」召開的合作成果發表會中，透露與鴻海MIH聯盟合作的意願，今天2月1日東元電機則是宣布，正式加入鴻海 MIH 聯盟，將共同推動台灣電動車產業之發展。可見鴻海的魅力，讓兩家馬達大廠互相較勁味濃。

至於量產訂單部分，記者曾詢問大同何時完成第一筆交易？大同表示，正與電動巴士車商報價洽談中，可望2021年下半年。東元則指出，其2018年起，東元切入台灣電動大巴供應鏈，生產250kW 級車用永磁馬達，並已持續量產2年，去年（2020年）還配合台北市政府的綠能 推動政策新增訂單，預估今年第2季陸續交貨給電動巴士業者之外，並正積極與鴻華討論相關車型需求，爭取未來供貨機會。

鴻海MIH聯盟成立短短3個月，有近500家企業簽署加入，該平台也提供了電動車的製造商更多元的供應鏈選擇。

東元電機的乘用車動力系統相關的馬達產品。（圖／東元提供）

東元電機（1504）表示，去年即以自主設計模組化，開發自家電動車用動力系統產品，並得到台灣精品金質獎的最高榮譽。今年更延伸開發電機電控高功率與高電壓新產品，預計今年下半年開始測試，準備上市。

東元電機提到加入MIH電動車開放平台，將可提供模組化的電動車用動力系統，為供應商中唯一自主設計開發及製造電機與電控、且為高功率高壓產品之成員，將使聯盟的實力更加堅強。此外，東元也積極與鴻華討論相關車型需求，爭取未來供貨機會，「期盼能和國產供應鏈夥伴共同努力，加速整體電動車產業發展，立足台灣，更放眼國際市場」。

而在參與電動巴士動力系統解決方案方面，東元說明也大有進展，除了2018年起正式切入台灣電動大巴供應鏈，連續兩年量產250kW級車用永磁馬達，產品經上路驗證穩定可靠，2020年配合北市府綠能政策新增訂單，預估今年第 2季陸續交貨給電動巴士業者。

東元電機還強調，東元是與歐洲知名企業合作，引進國際標準700V高壓馬達控制器，提供電動大巴完整的動力系統產品。看好電動載具未來發展趨勢，目前已經成為國內知名車廠輕型電動車和電動巴士的動力系統供應商；乘用車動力系統產品更榮獲台灣精品金質獎肯定。

大同與工研院共同召開，首款國產電動巴士「250kW動力系統」成果發表記者會。（攝影／趙世勳）

而在大同公司（2371）部分，今年1月28日公開說明與工研院合作成功開發台灣首款國產電動巴士「250kW動力系統」，不僅通過車輛研究測試中心（ARTC）嚴苛的性能測試，2020年獲第29屆台灣精品獎的大同「IE5極高效率大型電動巴士動力系統」，可整合電動車心臟與大腦的馬達和驅動器，提升電動巴士性能與效率，加速落實電動巴士國產化。

大同與工研院都提到，這一款國產電動巴士「250kW動力系統」為當前臺灣第一套自主研發，亦是功率最大的電動車動力系統，採用馬達與驅動器整合設計，馬達最高效率達96%以上、驅動器達97%以上，整體效率表現與歐美大廠並駕齊驅，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性，適用於一般的12米電動巴士及17噸貨卡。

大同公司執行副總戴豐樹表示，大同在既有馬達工業基礎上，建立電動巴士動力系統的研發與製造能力，亦積極建立馬達驅動器自主設計開發能力，經工研院授權技術轉移，合作開發馬達驅動器專案，未來將以該項首款國產電動巴士動力系統為基石，開發中型商用車和房車的動力系統應用。

此外，大同、工研院還強調，「250kW動力系統」的實車調校與測試經驗累積已超過3千公里，在巴士滿載的情形下，擁有20%爬駐坡能力與時速90km/hr持續20分鐘以上之性能表現，產品領先國內同業；而且整合馬達和驅動器等軟硬體，具備自主調校能力，能針對不同車款進行客製化調校設計，未來也能應用於物流車、垃圾車、資源回收車、採礦車等。

(中時新聞網)