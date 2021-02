成功的企業經營者,除了要有絕佳的商業頭腦,也要懂得如何選出真正的人才,常聽說大企業都會有一套獨特的面試標準,也很好奇這些高層如何「精挑細選」,正如特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)曾指出,對於想要加入特斯拉的求職者,學歷不是他的優先考量,「不需要大學學歷,甚至不需要高中學歷」,他挑選人才注重的是特殊專長,他往往會向面試者提出「1個問題」,就能立刻卸下面試者的真面目,相關研究也顯示,馬斯克使用的方法,能讓70%的騙子破功。

特斯拉執行長馬斯克。(圖/達志/美聯社)

據《CNBC》報導,每當在求職的時候,求職者都希望呈現出最具競爭力的一面,讓面試官能認同自己的能力,有時還會刻意撒點小謊、玩弄文字遊戲,不過誠實才事是最上策,馬斯克2014年時,接受德國汽車雜誌《Auto Bild》採訪就指出,他用人不求對方學歷高低,「若有一個人從一流大學畢業,這可能代表他善於完成某些事情,但也不全然是這樣」,他強調寧可找出尋找具有特殊專長的人才。

報導指出,馬斯克在面試時,會問面試者1個問題,這個問題就是,「告訴我你曾在工作上遇到的一些難題,以及你是如何解決的?(Tell me about some of the most difficult problems you worked on andhow you solved them.)」。

馬斯克在面試時,會問面試者1個問題,分辨對方說的是真話還是假話。(圖/達志/美聯社)

據馬斯克表示,這個問題可以瞬間分辨面試者說的是真話還是假話,因為「能決問題的人,能夠確切告知他們是如何解決問題」、「他們知道並且可以描述到小細節」,反之,說謊者則無法敘述解決問題的過程。

另外,據《記憶與認知應用研究》雜誌(the Journal of AppliedResearch in Memory and Cognition)一項在去年12月所做的研究,發現了幾種在工作面試時判別騙子的方法,剛好驗證了馬斯克的方法。

求職教練崔斯勒(Barry Drexler)就表示,求職者要誠實面對自己的弱點,但可以試著把劣勢轉為正面,像是若缺乏某項技能時,可以說明自己對這項技能的理解,並提供自身擁有相似的能力,且願意去學習新技能。對許多企業來說,想在短短的面試中覓得人才並不容易,不過馬斯克卻靠1個問題,就讓履歷造假的說謊者自慚形穢。

(中時新聞網)