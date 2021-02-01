成功的企業經營者，除了要有絕佳的商業頭腦，也要懂得如何選出真正的人才，常聽說大企業都會有一套獨特的面試標準，也很好奇這些高層如何「精挑細選」，正如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾指出，對於想要加入特斯拉的求職者，學歷不是他的優先考量，「不需要大學學歷，甚至不需要高中學歷」，他挑選人才注重的是特殊專長，他往往會向面試者提出「1個問題」，就能立刻卸下面試者的真面目，相關研究也顯示，馬斯克使用的方法，能讓70%的騙子破功。

特斯拉執行長馬斯克。（圖／達志／美聯社）

據《CNBC》報導，每當在求職的時候，求職者都希望呈現出最具競爭力的一面，讓面試官能認同自己的能力，有時還會刻意撒點小謊、玩弄文字遊戲，不過誠實才事是最上策，馬斯克2014年時，接受德國汽車雜誌《Auto Bild》採訪就指出，他用人不求對方學歷高低，「若有一個人從一流大學畢業，這可能代表他善於完成某些事情，但也不全然是這樣」，他強調寧可找出尋找具有特殊專長的人才。

報導指出，馬斯克在面試時，會問面試者1個問題，這個問題就是，「告訴我你曾在工作上遇到的一些難題，以及你是如何解決的？（Tell me about some of the most difficult problems you worked on andhow you solved them.）」。

馬斯克在面試時，會問面試者1個問題，分辨對方說的是真話還是假話。（圖／達志／美聯社）

據馬斯克表示，這個問題可以瞬間分辨面試者說的是真話還是假話，因為「能決問題的人，能夠確切告知他們是如何解決問題」、「他們知道並且可以描述到小細節」，反之，說謊者則無法敘述解決問題的過程。

另外，據《記憶與認知應用研究》雜誌（the Journal of AppliedResearch in Memory and Cognition）一項在去年12月所做的研究，發現了幾種在工作面試時判別騙子的方法，剛好驗證了馬斯克的方法。

求職教練崔斯勒（Barry Drexler）就表示，求職者要誠實面對自己的弱點，但可以試著把劣勢轉為正面，像是若缺乏某項技能時，可以說明自己對這項技能的理解，並提供自身擁有相似的能力，且願意去學習新技能。對許多企業來說，想在短短的面試中覓得人才並不容易，不過馬斯克卻靠1個問題，就讓履歷造假的說謊者自慚形穢。

(中時新聞網)