女星伊能靜和小10大陸男星歲秦昊結婚5年，育有一女小米粒，夫妻倆克服年齡差距，婚姻過得相當幸福又甜蜜，近日男方上陸綜《吐槽大會》被吐槽「嫁對娘」，惹得伊能靜不滿，忍不住發文怒轟「請尊重女性」，在陸網掀起熱議。

秦昊和「小燕子」黄奕日前作客《吐槽大會》，有過不順婚姻的黃奕，表演時就笑稱自己命苦，是上錯花轎嫁錯郎，接著吐槽秦昊是上對花轎嫁對娘，「現在兩個人過得特別幸福，每次情人節的時候，秦昊都送伊能靜很多康乃馨。」逗笑現場所有人，而身為來賓之一的秦昊也坐在場下跟著笑。

黃奕在節目吐槽秦昊。（圖／翻攝自微博）

可是，當事人伊能靜看完這段吐槽卻覺得一點都不好笑，今（1日）她即在微博發文：「女人比男人大是個梗？為什麽男人比女人大不是？女人大就是娘，怎麼沒聽過男人大嘲笑是爹？我們和男人一樣，不是嫁不是娶，我們一樣是選擇了婚姻。作為當事者本人，我不接受這個梗。」

而據悉，該節目的吐槽稿都是由編劇撰寫，伊能靜也了解這點，稱並非黄奕的問題，最後怒嗆「什麽時代了？寫稿的人請學會尊重女性。」對此，網友則抱持不同意見，有人認為「既然秦昊要當嘉賓就要接受調侃，他就要安撫好家屬」、「不知道這個節目屬性可以叫你老公不要參加噢」、「玩不起就不要上這個節目啊」，但也有網友覺得吐槽要適當，「如果當事人覺得不好笑那就不是笑話」。

(中時新聞網)