蘋果在WWDC 20中宣布，將會在iOS 14中啟用全新的App 追蹤透明度（App Tracking Transparency）功能。這項功能原先應該在iOS 14正式版釋出之際就推出，但蘋果宣布為了讓更多開發者能夠有時間應變，將此政策延後。根據最新iOS 14.5 beta預覽，蘋果已將此功能納入其中，換句話說這項政策將會在2021年上半年具體實現。先前在蘋果宣佈推出此功能時，Facebook方面就成為最極力反對的一家大型企業。並在今晨舉辦媒體說明會，分享他們對於iOS 14 App追蹤透明度的看法。

針對蘋果將在 iOS 14中納入的App Tracking Transparency功能，Facebook先前的立場已透過官網「Speaking Up for Small Business」一文解釋說明過。該文提出四點質疑，Facebook認為：

第一，蘋果推出的全新政策將讓企業轉而使用更多訂閱制度與其他應用內購（in-app purchase or in-app payments）來獲取收入，如此將讓蘋果藉此獲利，也會讓部分免費服務開始轉向收費制，或者離開現有的市場。

第二，中小企業在疫情下將更難生存。根據Facebook進行的調查，在疫情下最難支撐的中小企業，若不藉由所收集到的資料推送的個人化廣告功能，將會需要花費60%以上的廣告行銷費用。

第三，Facebook指出，iOS 14的隱私政策並不適用於蘋果自家的廣告平台。

第四、Facebook並非同意蘋果的作法，但是由於若不同意這項政策，他們的應用程式將會被迫自App Store下架，而這會讓Facebook所支持的一些企業因此受損，因此他們是因別無選擇而同意。

Facebook指出Apple 最新「追蹤」提示的五大須知事項。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

除了上述內容，Facebook也在今日媒體說明會中指出，蘋果使用了「Track」來說明iOS 14的隱私策略，本身就比較負面的內涵，並且也未進一步在使用者同意App追蹤授權的歷程中，說明個人化廣告會對使用者帶來的幫助。

此外，Facebook方面也再度澄清，即便是使用者同意他們追蹤相關資料，他們也不會因此收到更多的資料。在資料收集的層面，水平是與過去一樣，並沒有因此而增加。

事實上，Facebook指出的觀點，大多是基於他們的個人化廣告服務被不少中小企業採用，並且藉此營生，此外，還包含蘋果更為嚴苛的隱私政策，不僅有對自己與對其他企業有雙重標準，也將讓在疫情下經營格外困難的中小企業將面臨更多的挑戰。不可諱言，Facebook的觀點有其意義，但也無法排除是因為Facebook本身的商業模式本質上與蘋果推行維護用戶隱私至上的政策是不同的路線所致。

蘋果在為「國際資料隱私日」，於官網推出《A Day in the Life of Your Data》報告，說明各公司如何追蹤使用者資料。（摘自蘋果官網）

蘋果CEO Tim Cook在日前舉行的 2021 Computers, Privacy and Data Protection會議中，引Facebook為例，並且指出「隱私是本世紀最重要的問題之一」，鼓勵人們要對隱私議題進行深入思考。或許當前來看，蘋果的作法略顯強硬，Facebook的堅持也值得參考，因為在隱私與個資如何被使用以帶來便利性的問題上，原本就相當難取得人人都喜悅的平衡。

(科技)