新冠肺炎疫情最棘手的問題，在於它的初期感染並不明顯，而且潛伏期很長，然而現行的篩檢又無法即時得知結果，還有偽陰性、偽陽性等問題。現在科學家發明了新的篩檢劑，透過生物基改的螢光染色技術，檢體在可以在幾分鐘內就有反應，要是出現感染可能，樣本會自行發光，增加辨認效率。

每日科學(Scitech Daily)報導，現在檢測冠狀病毒感染，大多數的醫學中心都依賴一種稱為RT-PCR(反轉錄聚合酶連鎖反應)的技術，該技術可放大病毒的遺傳物質特徵。然而此技術需要專門的人員和設備，而且花費多、檢測時間長，因此許多政府不願全面普篩，有很大原因在於所費不貸，資源消耗多，全球的檢測劑都很不足。

現在華盛頓大學醫學院-蛋白質設計研究所(UW Medicine Institute for Protein Design)所長大衛‧貝克（David Baker）所組成的​研團隊，發明一種新的生物試劑，這種試劑是使用電腦來計算與設計的，主要是發明一種特殊蛋白質，它可以和病毒表面上的特定分子結合，然後蛋白質會因生化反應而發光。

同樣參與這項研究的威斯康辛大學成員，還用類似的技術，創造了能夠與新冠病毒抗體結合而發光的生物試劑，也就是新冠肺炎的康復者會有另一種反應。

團隊解釋，之所以開發2種試劑，是要排除偽陽性反應。

貝克說：「我們已經在實驗室中證明，這些新型試劑可以很容易地檢測到模擬鼻液、血清中的病毒蛋白或抗體。不過，目前主要是在實驗室裡，因此我們的下一個目標是確保可以在實際的診斷環境中使用。」

研究小組表示，類似的技術可以應用到其他醫學相關的人類蛋白，如Her2（某些形式的乳腺癌的生物標誌物和治療靶標）和Bcl- 2（在淋巴瘤和其他一些癌症中具有臨床意義），以及細菌毒素和靶向B肝病毒（HBV）的抗體。

(中時新聞網)