台中市大雅區一處鐵皮屋搭建籃球場，1日晚間發生持空氣槍尋仇事件，造成1死5傷，警方深夜11時許將現場9人帶回分局偵訊。（陳淑娥攝）

台中市大雅區中山11路一處鐵皮屋搭建籃球場，1日晚間疑發生空氣槍槍擊事件，兩派人馬因糾紛幹架，其中尋仇6人持2把空氣槍闖入籃球場開槍，在場9人見狀拿刀、棍反制，造成兩派人馬1死5傷。其中，尋仇的6人有1死4傷，警方目前已掌握涉案共15人身分，深夜將在場的9人帶回偵訊，目前正在調查原因中。

大雅警分局指出，今日傍晚6時許獲報指稱，中山11路附近有發生糾紛，警方到場後發現現場為一處鐵皮屋搭建籃球場。經調查指出，健身房內含屋主共有9人，當時正在健身運動，突然另一派人馬共9人從外面持2把空氣槍闖入尋仇，對方見狀分別持刀、撞球棍反制，現場一片混亂。

台中市消防局獲報出動救護，其中3人送中港澄清醫院，2人送台中榮總、中國醫藥大學附設醫院則收治1名傷者；中港澄清醫院表示，現場失去生命徵象的男子約30歲，經急救後仍傷重不治；另名約3O歲男子，全身有多處擦傷，包紮冶療已無大礙，另一名傷者為47歲管姓男子，四肢刀傷、頭部也被鈍器所傷，現正開刀救治中。

台中榮總部分，其中24歲謝男頭皮多處撕裂傷，右大腿有一處槍傷，生命徵象穩定，另名年輕男子則全身有多處遭鈍器打傷外傷，經包紮治療，目前留院觀察中。而中國附醫也收治一名男子，院方指稱其背部有撕裂傷，暫無生命危險。

警方表示，這起槍擊案造成6人受傷，包括尋仇就有5人，1人當場無生命徵象，送醫後仍不治，現場遺留有11顆鋼珠、2把小刀及棍棒，經初步了解雙方有糾紛釀禍，目前已鎖定涉案車號及涉案人身分，在場的9名嫌犯將依聚眾鬥毆及傷害致死送辦，並持續調查鬥毆原因中。

(中時 )