國外疫情仍未舒緩，國人無法出國旅遊，農曆年節、高端消費商機爆發，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，去年國際精品大幅成長，加上電商、APP會員成長，2021年業績挑戰455億元，年成長力拼2％。

去年上半年百貨業受到疫情影響，業績損失慘重；黃晴雯表示，還好下半年努力追趕，全年業績仍有446億元水準，與2019年實力相當，整體表現仍屬優異，今年有信心更進一步地向上挑戰455億元。

黃晴雯表示，SOGO忠孝館仍是坪效王，每坪創造120萬的業績，化妝品有台灣70％的冠軍櫃，忠孝館化妝品今年要挑戰30億元的水準；SOGO主管表示，忠孝館將進行較大規模改裝，預計周年慶前，會以嶄新的樣貌呈現在消費者面前；黃晴雯表示，忠孝館沒有高單價的精品，還能穩居百億元的大店，堪稱是百貨業的傳奇。

不過，桃園發生醫院群聚，導致本土案例增加，百貨業者透露，還好本土群聚發生在農曆年節，只要有效控制，對零售通路傷害不大，疫情爆發最怕發生在大家準備放假之際，正準備國旅或外出聚餐，觀望氣氛濃厚，紛紛取消行程。

由於疫情沒這麼快結束，黃晴雯表示，APP以及電商仍會持續發展，以去年SOGO為例，電商業績、美食外送分別成長70％與80％，近來年菜業績也同步成長80％﹔遠東SOGO目前會員有65萬人，黃晴雯表示，今年目標要挑戰100萬人，電商平台同時要呈現多樣化商品，才能創造最便利的線上購物平台。

(中時 )