防搶演練逼真。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

歹徒遭制伏。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

歹徒遭制伏。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

防搶演練，歹徒進入農會銀行也要噴酒精。（警方提供／蔡依珍桃園傳真）

年關將近，各地銀行銀樓熱鬧滾滾，民眾常有大筆資金出入，龜山警分局特別在龜山區農會舉行防搶演練，由員警假扮蒙面歹徒持槍行搶，有趣的是，桃園疫情嚴峻，行員依然堅持要求歹徒量體溫、噴酒精，讓本來要洽公的民眾也覺得有趣，留下深刻印象。

龜山警分局為確保轄內各金融機構及廣大市民生命、財產安全，有效運用各層次機動快打組合警力，發揮勤務指揮管制功能，針對轄區金融機構強盜、搶奪、挾持人質等重大犯罪事件發生後，即時追緝攔截嫌犯，迅速破案確保本轄治安，嚇阻犯罪蔓延。

偵查隊規劃防搶演練，由2名歹徒選定農會為作案目標，騎乘贓車持刀槍進入農會，準備行搶看守門口的行員要求量體溫及噴酒精防疫，歹徒乖乖配合檢驗未發燒後，立即開槍高喊「搶劫啦！」，威嚇行員交出錢財，行員偷偷按下警報器，派出所員警獲報出動快打警力到場圍捕，其中1名持刀歹徒被持防導盾牌的優勢警力逼進角落頑強抵抗，另1名歹徒趁亂騎贓車逃逸。

員警向窮途末路被逼進角落的持刀歹徒心戰喊話，歹徒不從竟擲刀械被防彈盾牌擋下後遭警制伏；另1名騎機車逃逸持槍歹徒，於路上執行攔截圍捕的警力制伏遭，龜山警分局貼心製作「防搶練演中」看板拜訪在現場提醒市民注意，避免開槍過程造成市民恐慌誤以為發生搶案，於演練結束後，獲在場民眾熱烈鼓掌，演練圓滿落幕。

龜山分局長蕭欽杰呼籲民眾提領大筆現金，利用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，或向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。民眾遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒特徵、逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，以利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。

龜山分局希望藉由本次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破重大刑案能力，展現維護本轄治安的決心。

(中時 )