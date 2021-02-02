有些可能認為，工作上的聊天不太重要。事實上，很多升遷機會、合作關係，都是透過聊天談成的。懂得如何和剛見面的人延續對話，建立人脈，將對你的工作大有助益。

那麼，該如何創造有意義的聊天？寵物健康食品公司「誠實掌」（Honest Paws）共同創辦人莉芙雅（Chelsea Rivera）等創業家，在公司雜誌（Inc.）分享了以下七個習慣：

1. 每天吸收新資訊。聊天最重要的本質就是，什麼都能聊，而見面時，人們最常討論的往往是時事。因此，不妨每天看點新聞，吸收新資訊。

2.多問點問題。與其多回答問題，不如多點問題。無論你是在跟主管、供應商，或是顧客互動時，多問點有趣的問題，通常能幫助你學到很多。此外，若你透過問問題，請他人分享經驗或最近的活動，往往會讓人覺得和你談話很有意思。

3. 找出特別的點。人們喜歡談論自己的事情，你可善用這點開啟話題。譬如，觀察對方是否有什麼特別的點，請他分享。也許是對方的手機殼很有趣？今天的穿搭是西裝褲配球鞋？

4. 表現出你真的很感興趣。無論你用什麼方法聊天，最重要的是表現出，你真的對話題很感興趣。可以試著在對話中重複稱呼對方的名字，拉近彼此的距離。

5. 問會帶出情緒的問題。即使是輕鬆的聊天，談話內容也可以很有深度。問對方「你喜歡這件事的哪個部分？」往往能在不談到敏感話題的情況下，讓談話更有意義。

6. 不要怕停頓。成功的聊天不只要成功地對話，還要能習慣對話間的停頓。與其害怕短暫的停頓，並嘗試用話語填滿，不如用這個時間，稍微回想剛才的談話內容，找出接下來要聊的話題。

7. 養成習慣。只有不斷練習，你才能在正式場合中，更自然地和不熟的人聊天。你可試著從生活中著手，例如，和大樓的警衛或咖啡廳的店員聊天。

除此之外，聊天時問對問題也很重要，公司雜誌編輯墨菲（Bill Murphy Jr.）根據自己擔任記者二十年的經驗建議，你應該問這三類問題：

■開放式的問題。應盡量避免問是非題，或是簡單就能回覆的問題。

■有趣的話題。讓對話聚焦在某個有趣或好玩的話題上，才能避免你說錯話造成尷尬，或是讓對方感到不快。

■能延續話題的問題。從話題中，得知對方的其他訊息，能讓話題持續。例如，你問對方週末做了什麼，他可能會說到他的家人，或甚至他的價值觀。這時，再進一步問問題，了解他的想法。

提問後，在對方回答問題時，仔細聆聽，從中找出你想了解的訊息，再接著問下去，才能延續對話。

別小看輕鬆的聊天，它能為你累積人脈存摺，並於關鍵時刻，助你一臂之力。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 414期》)

《EMBA 世界經理文摘 414期》

(中時新聞網)