農曆春節期間，大家除了可以牌會友，更可以選擇買張運動彩券，試試新年手氣，同時也能考驗自己分析賽事的能力喔。過年期間一定要推薦的，就是運彩熱門玩法之一的「特尾樂」，年節加碼推出，只要選對中尾數，最高選4中4，獎金最高可翻轉8,000倍，讓不少運彩迷每年都在等過年期間的特尾樂加碼，各個摩拳擦掌，希望在牛年拚個好運。

特尾樂玩法簡單 春節加碼拼好運

【運彩行老闆傳授中獎心法 讓你第一次購買特尾樂就上手】

運彩特尾樂玩法行之有年，因玩法簡單易理解，深受入門新手與老行家喜愛，尤其農曆春節期間，中獎翻轉倍數由7,000倍加碼至8,000倍，不僅對運彩有研究的人想進場試手氣，長期關注運動比賽的人，也會試試自己對賽事的分析與判斷能力。

北市文山區指南路上「胖哥運彩投注站」，這幾天就有不少人特別前往詢問特尾樂玩法。投注站的周老闆提供私房密訣，他分析特尾樂玩法有其眉角，就是可從球隊得分能力進行分析，以三分線為主要攻擊手段的球隊，開出來的比分通常為單；而以禁區或中距離為得分重點的球隊，開出來的比數通常為雙，掌握以上基本原則以後，再開始進行尾數包牌，即可提升中獎機率。

春節期間，特尾樂中獎獎金倍率翻漲至8,000倍。(圖/中時新聞網攝)

【春節買運彩看比賽 讓過程更精彩】

今年春節連假，可選擇投注運彩籃球「特尾樂」，以簡單玩法拚好運，投注一百元，最高翻轉8千倍，把80萬元抱回家，讓年假期間看運動比賽更加刺激。

(中時新聞網)