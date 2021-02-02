【回憶殺】每到KTV點歌時，總會有一些曲子明明朗朗上口，卻一時想不起來原唱的名字，2004年發行的歌曲《毀滅愛情》就是一個例子，幾乎沒有一個7、8年級生沒有聽過，但對「林冠吟」這個名字感到有些陌生，原來林冠吟已結婚生子，現在退居幕後從事配樂工作。

林冠吟4歲學鋼琴，16歲開始寫歌，17歲開始編曲，起初先在2003年《舞動奇蹟電視原聲帶》中的《梁祝》嶄露頭角，隔年發行首張專輯《我是火星人》，一手包辦所有歌曲的詞曲，那時林冠吟才20歲。其中一曲《毀滅愛情》傳唱度超高，歌詞中「毀滅愛情，才能真的清醒，隱藏住感情，任何決定都隨便你…」幾乎到了隨便抓一個路人都會唱的程度，YouTube點擊數字也一直往上，每年都有網友留下「20XX還在聽+1」等的訊息，更有人說把該曲當來電答鈴，一設定就是12年，可看出《毀滅愛情》到底有多神。

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發行《我是火星人》隔年，林冠吟就入圍金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，她與張峰奇、F.I.R飛兒樂團、黃義達等人一同角逐，雖然獎落F.I.R，但她沒有難過太久，2008年再發行專輯《絲路》，不過父母希望她能找一份穩定的工作，漸漸地轉為幕後編曲、配樂，消失在演藝圈，2010年完成終生大事，生下一名寶貝兒子。

林冠吟以怪物新人勇闖歌壇。右圖為2005年與張峰奇走金曲獎紅毯的合影。（圖／中時資料照）

雖然鮮少出現在螢光幕前，林冠吟還是持續做熱愛的音樂工作，在廣告、電影等配樂中大展身手，並為「台灣彩券」、「一定要屈臣氏」等廣告台詞獻聲，同時開了臉書粉絲專頁，PO出一、兩年內的幾張照片，少了青澀感，蛻變成留著黑長直髮的美人，如果不特別說，根本看不出已是人妻人母。

(中時新聞網)