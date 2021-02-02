英國著名學府劍橋大學國王學院（King's College）的學生宿舍下最近挖出超大型中世紀墳場，挖出的骸骨保存完好，讓考古學家驚嘆是「19世紀以來盎格魯撒克遜考古學界最令人驚嘆的發現」。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、劍橋大學國王學院新聞稿報導，位在劍橋（Cambridge）西邊的國王學院學生宿舍老舊建築群去年夏天已經拆除，學院將在原址打造全新宿舍、並且在2022年落成啟用，不過考古學家日前竟在這塊空地底下挖掘出超大型中世紀墳場。

An early medieval graveyard unearthed beneath student accommodation at Cambridge University has been described as “one of the most exciting finds of Anglo-Saxon archaeology since the 19th century”.https://t.co/xCtpYbSHNk — Marina Amaral (@marinamaral2) January 30, 2021

事實上自19世紀以來，附近有中世紀墳場遺址的傳聞就甚囂塵上，國王學院挖出大型墳場等於證實了這項傳聞。

英國著名學府劍橋大學國王學院（King's College）的學生宿舍下最近挖出超大型中世紀墳場，挖出的骸骨保存完好，讓考古學家驚嘆。圖為劍橋大學國王學院教堂建築。（資料照／shutterstock）

考古學家一共在墓地裡挖掘出超過60座墓穴、約200件物品，包含青銅製的胸針、珠子項鍊、劍、短刀、瓷器、及玻璃酒瓶等。

An extensive early #medieval burial ground has been revealed on the site of our new graduate accommodation on Barton Road in #Newnham, shedding light on life and death in Cambridge in the 5th-7th centuries (CE).



Read all about this extraordinary dig here: https://t.co/4qpeBQHD09 pic.twitter.com/Ye9ch9N43U — King's College (@Kings_College) January 27, 2021

國王學院指出，墓穴的排列方式各不相同的，但是像這樣帶有手工藝品的墓葬方式是典型的盎格魯撒克遜（Anglo-Saxon）早期時代的下葬方式。初步鑑定這些手工藝品，推斷這座大型墳場主要是在西元5、6世紀期間使用，甚至還持續使用至7世紀。

在國王學院教授早期中世紀歷史的古德森（Dr Caroline Goodson）驚嘆，挖掘出的人類遺骸保存得相當完好，他指出，周圍的鹼性土壤並沒有分解這些骨骸。

考古學家判斷，這座墳場的實際範圍可能更大，超出學校宿舍的建造原址。

事實上劍橋挖掘出墳場並非新鮮事，此前劍橋大學考古團隊已經在東邊挖出3座墳場遺址並且進行研究，國王學院強調，此次新挖掘的墳場最大的特色在於它的範圍及保存度，尤其很少有大型墳場遺址使用現代技術進行挖掘，這些保存完好的墓穴及骨骸預計將能提供豐富的線索，揭開這個時期劍橋居民的喪葬習俗、社會文化、飲食、DNA之謎，甚至是遺傳、與歐洲大陸之間關係的移民關係。

(中時新聞網)