英國著名學府劍橋大學國王學院（King's College）的學生宿舍下最近挖出超大型中世紀墳場，挖出的骸骨保存完好，讓考古學家驚嘆是「19世紀以來盎格魯撒克遜考古學界最令人驚嘆的發現」。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、劍橋大學國王學院新聞稿報導，位在劍橋（Cambridge）西邊的國王學院學生宿舍老舊建築群去年夏天已經拆除，學院將在原址打造全新宿舍、並且在2022年落成啟用，不過考古學家日前竟在這塊空地底下挖掘出超大型中世紀墳場。
事實上自19世紀以來，附近有中世紀墳場遺址的傳聞就甚囂塵上，國王學院挖出大型墳場等於證實了這項傳聞。
考古學家一共在墓地裡挖掘出超過60座墓穴、約200件物品，包含青銅製的胸針、珠子項鍊、劍、短刀、瓷器、及玻璃酒瓶等。
國王學院指出，墓穴的排列方式各不相同的，但是像這樣帶有手工藝品的墓葬方式是典型的盎格魯撒克遜（Anglo-Saxon）早期時代的下葬方式。初步鑑定這些手工藝品，推斷這座大型墳場主要是在西元5、6世紀期間使用，甚至還持續使用至7世紀。
在國王學院教授早期中世紀歷史的古德森（Dr Caroline Goodson）驚嘆，挖掘出的人類遺骸保存得相當完好，他指出，周圍的鹼性土壤並沒有分解這些骨骸。
考古學家判斷，這座墳場的實際範圍可能更大，超出學校宿舍的建造原址。
事實上劍橋挖掘出墳場並非新鮮事，此前劍橋大學考古團隊已經在東邊挖出3座墳場遺址並且進行研究，國王學院強調，此次新挖掘的墳場最大的特色在於它的範圍及保存度，尤其很少有大型墳場遺址使用現代技術進行挖掘，這些保存完好的墓穴及骨骸預計將能提供豐富的線索，揭開這個時期劍橋居民的喪葬習俗、社會文化、飲食、DNA之謎，甚至是遺傳、與歐洲大陸之間關係的移民關係。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。