王莫昀／台北報導

打炒房，衝擊買家信心，六都地政局公告1月份買賣移轉量，與去年12月份相比大多下滑，其中以高雄市減幅最大，月減15.5％，桃園市減少12.9％、次之；只有台中市逆勢翻揚，成長4.6％。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，受限疫情各國持續管制與救市，評估今年市場資金依然充沛，不動產市場交易穩中求進，不過價格仍是關鍵，加上今年過年晚，股市表現也相對弱勢，預估第1季仍為買賣雙方拉鋸戰，交易量也不易放大。

綜觀六都1月份買賣移轉棟數，台北市2,968棟，月減8.7％、年增55.0％，新北市5,726棟，月減10.6％、年增44.9％，桃園市4,128棟，月減12.9％、年增39.0％，台中市5,536棟，月增4.6％、年增96.2％，台南市2,077棟，月減7.8％、年增33.7％，高雄市3,617棟，月減15.5％、年增58.1％。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，去年1月恰逢春節，因節慶因素造成年成長幅度明顯，六都中有五都年增約3至6成，台中更異軍突起年增96％。但若跟去年12月相比，則多呈下滑趨勢。除政府打炒房、與春節將至等因素外，買方期待價格下跌也是暫緩出手的原因。

郎美囡表示，受政策因素影響，六都買氣多數轉冷，僅台中因受惠於新案交屋帶動，加上自用客戶追盤，買氣略微增加，但2月份過年影響，交易應該很難有所表現。

(中時 )