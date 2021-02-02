大久保麻梨子代言日本酒品。（和心酒藏提供）

大久保麻梨子代言日本酒品。（和心酒藏提供）

幸福人妻大久保麻梨子開春星運旺，除了將有戲劇、電影、舞台劇作品陸續推出，她也再度受邀代言日本酒品，並透露去年因為疫情無法返日探親，空出時間與老公一起上日本酒侍酒研究會的「清酒侍酒初階認證課程」，研究清酒與料理如何搭配等，已得到初級證書，她開心表示：「我們有了共同興趣後，經常討論酒與料理，宅在家的日子竟然比工作時還忙碌！」老公還建議她乾脆斜槓投入品酒事業，「其實我真的有認真想過耶，只是現階段還是想多專注在演藝工作啦，未來不排除斜槓一下品酒事業」！

提到近況，大久保麻梨子戲劇、電影、舞台劇作品大噴發，公視學生劇場《多美的結》、日片《播種的旅人》、舞台劇《時光的手箱》與電影《第一杯咖啡》等，將在在春夏間陸續推出，而3月將在日本上映的日片《播種的旅人》，則是她暌違日本藝界10年回歸的重要作品，別具意義。已經一年未返回日本探親的她說，因疫情仍持續，不太確定三月能否回日本宣傳。至於台灣的戲劇作品也將推出，「台灣的兩部作品很巧合，都是詮釋國際婚姻而來台灣生活的女性，異國生活的艱辛」。

劇中首度挑戰單親媽媽的她，這陣子花了許多時間請教身邊在台的日本媽媽，感受其中辛苦，而現實生活中，她也宣布喜訊：「最近當了好友寶寶的乾媽，就當作暖身，希望今年能努力拚一個牛寶寶！」

而除夕將至，大久保麻梨子說她，因為台語的「雞」與「家」同音，每年過年期間都要吃整隻「全雞」，有「全家團圓」之意，希望新的一年也能和全家人團聚在一起。此外，她每年也都會秀一道新學會的料理，今年會端出小籠包孝敬公婆，為了這道料理，苦練多時，終於克服「麵皮太厚，裡面湯汁流光」的失敗，她也會趁著年假與老公一起登山，享受兩人浪漫的芬多精之旅！

大久保麻梨子日前拍攝酒品宣傳照時，身穿一襲大紅色和服造型，手拿著紅色金牛吉祥偶，笑說難得穿上紅色和服，整個心情都被感染得喜氣洋洋！提到品酒，她表示，最愛品日本清酒，每每演出前容易緊張，前一天都會稍微小酌一下，讓自己可以好好放鬆，得到紓壓，而研讀劇本揣摩角色，小酌也能讓自己投入，因此演戲如同品酒，慢慢品醇，才能體會入戲，真實生活中也是如此，經常與老公一起品酒暢談，享受放鬆的時刻，平常不太撒嬌的她，微醺時比較能表達愛意，這也是夫妻感情持續增溫的秘訣！

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(中時 )