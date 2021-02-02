疫情帶動電商直銷商機，東森集團總裁王令麟表示，東森購物今年元月單月EPS達1.5元，不僅較去年同期成長1倍，更是打破開台以來的紀錄；王令麟於記者會上，首度Cosplay史上還原度最高的「財神爺」本尊，喜氣洋洋地宣佈東森幣發行突破120億，東森購物正式成為電商的冠軍幣王。

王令麟表示，疫情讓很多行業都過得很辛苦，東森品牌信任度高、會員廣泛，假設推薦別人買就有錢賺，這樣的服務讓人很容易接受。

台灣的點數市場成熟，王令麟透露，四年多前有人鼓勵他做比特幣，不過，設計太過複雜，但看到虛擬貨幣蔚為流行，決定直接把會員點數轉成東森幣，不僅帶動會員數快速成長，東森幣還能在合作的美容、美髮通路，或者東森房屋各類商店兌換使用，對消費者來說，這是有感的服務。

東森幣發行正式突破120億，王令麟表示，春節期間將比照台彩大樂透加碼，推出《東森玩很大、樂透過新年》東森幣樂透活動，只要用50 枚東森幣就可以下注，自2月10日起一連12天，天天抽出100萬提貨券兌換，最高還可能得到 1200萬提貨券。

近來桃園疫情升溫，王令麟表示，桃園民眾辛苦又委屈，出門都擔心受怕，因此，東森將給予桃園民眾更多鼓勵，只要需要幫忙，願意代購請人員送達，現在已強化桃園地區的人力與服務，王令麟強調「現在不是賣產品，而是賣服務」。

(中時 )