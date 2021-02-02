大陸女星左小青曾在《人在囧途》飾演主角李成功的妻子，2010年和大20歲的富商高全建結婚後，育有一女，婚後她沒放棄演藝事業，仍陸續有演出作品，對家庭一向低調的她，近日在節目透露現在是獨自帶女兒，曝光離婚一事，震驚不少網友。

左小青近來參加《乘風破浪的姐姐》第二季，節目中，女星陳梓童、江映容聊到在單親家庭長大的經歷，左小青便問兩人單親是否有影響她們的性格？接著突然吐露：「我現在也一個人帶女兒，所以我很擔心她的性格，會有一方面的缺失，她性格太強勢了，我有時候覺得她太懂事了會讓我更加難受」，曝光自己已經離婚。

左小青在節目吐露自己一個人帶女兒。（圖／翻攝自微博）

左小青發文宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

節目播出後，「左小青離婚」登上微博熱熱搜榜一整天，而左小青本人也發文官宣離婚，表示和前夫始於愛情，終於友情，而現在最大願望是女兒快樂成長，並寫下：「結婚、離婚或者不婚都是選擇題，自己選擇自己想要的快樂人生就好啦」，同時強調「別腦補，沒瓜，不撕。 ​」

雖然不少網友還是震驚左小青默默離婚了，但也紛紛留言祝福「現在公開離婚，就證明已經想開了，不要想太多」、「就喜歡這種態度，雖然過不下去了，但是還能做朋友」、「姐姐的心態很好！我覺得就應該是這個樣子的」。

左小青曾當過8年的體操運動員，後來發現喜歡演戲考上北電。（圖／翻攝自微博）

左小青原本是一名體操運動員，還多次獲得國內比賽冠軍，16歲時因一個朋友的推薦，被導演姜文看中而出演電影《陽光燦爛的日子》，萌發了她當演員的念頭，後來考取北京電影學院表演系，開始演藝生涯，更因演出電視劇《中國式離婚》娟子一角，被譽為「中國式夢中情人 」。

(中時新聞網)