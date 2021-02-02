台南市安南區台江大道2日深夜發生重大車禍，目前車上6人送醫前無生命跡象。（洪榮志攝）

台南市安南區台江大道2日深夜發生重大車禍，目前車上6人送醫前無生命跡象。（洪榮志攝）

台南市安南區台江大道2日深夜發生重大車禍，目前車上6人送醫前無生命跡象。（洪榮志攝）

台南市安南區台江大道2日深夜發生重大車禍，目前車上6人送醫前無生命跡象。（洪榮志攝）

台南市安南區台江大道2日深夜發生重大車禍，目前車上6人送醫前無生命跡象。（洪榮志攝）

台南台江大道重大車禍，6人OHCA送醫搶救

台南市安南區台江大道2日深夜發生重大車禍，一輛轎車高速撞入某塑膠工廠警衛室，車上6人全無呼吸心跳。據調查，目前已知為3男3女，年齡皆約20至30歲，其中一名經確認為20歲廖姓男子，最小則是10歲男童。目前6人已分別送往醫院搶救。截至凌晨2時26分，已有5人宣告不治，上午8點最後一人也宣告不治，造成6死的慘劇。

據悉，這輛坐有6人的轎車，深夜自台江大道東向西行駛時，因不明原因突然於台江大道二段迴轉，直接撞入某塑膠工廠警衛室，車頭全毀，車上3男3女受困。路過民眾目擊後，立刻下車協助報警，並稱「車內不斷傳出痛苦的呻吟聲！」

消防人員獲報趕抵後，首先破壞車體，並以吊車吊離車頂搶救，但車上6人均無呼吸心跳。至凌晨1時搶救出車內最後一名女性後，已隨即送往安南醫院、奇美醫院、成大醫院等搶救。警方調查，車上3男3女年齡皆為20至30歲，其中一名經確認為20歲廖姓男子，最小則是10歲男童，警方目前仍積極確認其餘患者身份。

據調查，由於地上無明顯煞車痕跡，初步研判因車速過快，轎車直接撞入警衛室。但詳細車禍原因，仍有待警方調閱附近監視系統釐清。

(中時 )