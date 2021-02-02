散戶轉進追捧 銀價漲至8年高點 23:072021/02/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在散戶大軍進場追捧下，銀價今天攀升到8年來高點，情況與先前買盤大舉湧入電玩零售商GameStop以致股價暴漲類似。 今天銀價跳空開高，一度漲破每盎司30美元大關，來到30.10美元，稍後小幅回檔到29.29美元，仍上揚8.6%。自1月28日以來，銀價已漲升大約16%。 社群網站Reddit上的貼文說，白銀價位有機會炒高，帶動了散戶螞蟻雄兵爭相湧入。（譯者：張佑之）1100202 散戶瘋買 白銀經銷商急尋供應源 科技股領漲 韓股觸及1周高點 (中央社) #美元 #散戶 #今天 #高點 #有機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社群散戶喊衝 銀價炒上8年新高 04:102021/02/02 財經要聞 CME調高保證金 白銀自8年峰點回落 21:502021/02/02 財經 《國際產業》CME調高保證金 白銀價格重挫 17:052021/02/02 財經 台積電衝鋒 台股強漲逾380點 11:372021/02/02 財經 羅賓漢調頭寸 募得34億美元 20:102021/02/02 財經 《半導體》台積電續勇猛 收復半壁失土 10:342021/02/02 財經 澳洲8年8.5億計畫瞄準東南亞 專家解析動機：降低陸主導地位 10:592021/02/02 財經 因應GameStop交易狂潮 券商羅賓漢募資34億美元 13:202021/02/02 國際 台積急彈 零股交易暴增 14檔概念蠢動 10:592021/02/02 財經 散戶軋空潮湧向貴金屬ETF 德商銀預測下波目標是這2種 09:182021/02/02 財經 鄉民發功 白銀ETF爆量走高 04:102021/02/02 證券．權證 財經熱門新聞 台美搶救車用晶片大作戰 日媒爆美如意算盤打錯了 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 美晶片老大先進製程卡關外包 敲響美半導體業警鐘？ - 財經 美股道瓊早盤上漲近500點 GameStop、AMC跌逾40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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