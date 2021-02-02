在散戶大軍進場追捧下，銀價今天攀升到8年來高點，情況與先前買盤大舉湧入電玩零售商GameStop以致股價暴漲類似。

今天銀價跳空開高，一度漲破每盎司30美元大關，來到30.10美元，稍後小幅回檔到29.29美元，仍上揚8.6%。自1月28日以來，銀價已漲升大約16%。

社群網站Reddit上的貼文說，白銀價位有機會炒高，帶動了散戶螞蟻雄兵爭相湧入。（譯者：張佑之）1100202

(中央社)