對於如何防治阿茲海默症，現有文獻已累積大量研究；然而，受限於研究設計的不同，難以評估其有效性。為找出具證據效力的防治方式，由中國大陸、法、英、美、加拿大等國組成的研究團隊，回顧、分析243份觀察前瞻性研究與135項隨機對照試驗，提出21種能降低阿茲海默症風險的方法。其中，有10種證據等級為A，包括維持血糖、避免糖尿病、年輕時多受教育等等。

這項研究已發表於2020年7月的《神經學、神經外科、與精神病學》期刊。文中指出，根據數據統計，阿茲海默症的罹患率與發病率在近年已有所改善，部分研究指向教育改善與心血管健康的提升，凸顯早期預防的重要性。過去數十年來，研究如何預防阿茲海默的文獻頗多；然而，這些文獻對於關鍵問題的結論不同，以及各種研究設計的可信度不一，讓研究團隊希望能找出更具證據力的防治方式。

為此，研究團隊在電子資料庫與相關網站中，搜尋針對阿茲海默症的觀察前瞻性研究與隨機對照試驗，並發現44,676份研究報告。經過篩選後，研究團隊對243份觀察前瞻性研究展開系統性回顧，並對135項隨機對照試驗進行統合分析，最後提出21項預防阿茲海默症的建議。

其中，有10項建議具實證醫學的A級證據等級，分別為維持血糖與體重，以避免糖尿病；保持身體質量指數(BMI)於25以下；年輕時多受教育；避免頭部受創，如腦震盪；透過閱讀與學習新事物，以保持認知能力；避免或管理憂鬱；管理不良壓力，以控制皮質醇水平；如果由坐姿站起時經常感到頭暈，應求助醫師診療，確認是否罹患「起立性低血壓」；中年時維持良好血壓；避免同半胱胺酸過高。同半胱胺酸濃度較高的人(超過11.4 mmol/L)，頸動脈硬化與發生栓篩塞的機會約2倍。

另外9項建議證據等級為B，分別為規律運動、中年時減脂、避免晚年時體重下滑、避免吸菸與身處吸菸環境、獲得充足的優質睡眠、避免腦血管疾病(如中風或任何影響腦部血液流動疾病)、攝取富含維生素C的食物或補給品、避免衰弱、控制心房顫動，以避免心律不正或心跳加速。

最後2項為對醫師診療的建議，分別為停經後的女性患者，使用雌激素替代療法可提高認知能力，以及抗膽鹼酯酶藥物不應作為預防手段。

(中時新聞網)