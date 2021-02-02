《路透社》2號報導，美國總統拜登發布聲明，表示緬甸正處於過渡至民主與法治社會的階段，而軍事領導人卻發動奪權政變，根本是對國家的直接攻擊。拜登揚言將對緬甸軍事領導人實施制裁，並呼籲國際社會採取一致的行動，施壓軍方放棄奪來的權力。

聲明表示，軍方直接接管文人政府、拘禁諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，根本是對國家走向民主與法治的過程，發動直接的攻擊。他強調，此時國際社會應團結一致，施壓軍事領導人釋放拘禁的官員，並放棄所有奪取來的權力。

話鋒一轉，拜登提到過去十年，緬甸在民主歷程有著極大的進步，華府因而取消制裁。如今，政變帶來民主進展的逆轉，「我們需要立即審查制裁的相關法律，然後採取適當的行動」。

他呼籲緬甸軍隊，取消對電信的所有限制，避免對平民有任何暴力行為。在這艱困時刻，美國與所有緬甸人站在一起。「我們將與世界各地的夥伴一起，恢復緬甸的民主與法治，並讓推翻緬甸民主過渡歷程的人負起責任」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則指出，美國已和盟國針對緬甸問題進行「密集」對話；不過，當被問及除制裁外，美方還會採取哪些行動，她回答「目前還沒有任何規劃」。

《路透社》分析，緬甸危機對甫就職的拜登而言，無疑是一道試金石。拜登在參選期間一再表示，要揚棄川普「美國優先」的做法；如今，正好考驗其如何與盟友合作，使緬甸軍方領導人釋放翁山蘇姬與交回權力。特別是，中國大陸在緬甸的影響力日益增長，如何與北京合作施壓軍事領導人，成為考驗拜登的重頭戲。

(中時新聞網)