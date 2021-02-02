(中央社台北2日電)根據中央氣象局最新資訊，2日4時3分發生芮氏規模3.8地震，地震深度16.8公里，震央位於台東縣政府東偏北方46.4公里(位於台灣東南部海域)，最大震度台東縣3級。1100202

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(中央社)

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