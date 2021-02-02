台灣東南部海域地震 規模3.8 04:422021/02/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據中央氣象局最新資訊，2日4時3分發生芮氏規模3.8地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (中央社台北2日電)根據中央氣象局最新資訊，2日4時3分發生芮氏規模3.8地震，地震深度16.8公里，震央位於台東縣政府東偏北方46.4公里(位於台灣東南部海域)，最大震度台東縣3級。1100202 元大台灣高股息優質龍頭基金 獲AAM評選最佳發行基金 高力國際 奪台北雙子星物管 (中央社) #地震 #規模 #公里 #台東縣 #東南部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》車聯網聯盟 宏佳騰聯手友達等7家 10:002021/02/01 財經 佳節疫思親 大陸掀無接觸拜年 04:102021/02/01 話題觀察 工商社論》網民至上 華爾街GME事件的金融革命 04:102021/02/01 財經要聞 央行急澄清 美國未敦促台幣升值 04:102021/02/01 財經焦點 大陸海航集團 申請破產 20:542021/02/01 財經 掃除陰霾 美股2月首個交易日開漲250點 台積電ADR漲3％ 22:472021/02/01 財經 疫情難出國 春節旅遊跟著「公鹿」走 替代道路不迷路 18:432021/02/01 生活 2021房市3大轉變！李同榮：房價先蹲後跳「驚驚漲」 18:452021/02/01 房產達人 陸1月權益類基金發行火爆 募資規模創歷史新高 14:582021/02/01 財經 打造機車界Android平台 宏佳騰籌組車聯網聯盟 16:022021/02/01 財經 明起變天 東北風略增 2地轉濕冷防大雨 20:232021/02/01 生活 生活熱門新聞 過年天氣如何 專家：春節連假恐這天變天 - 生活 印度神童預言6星連珠恐有災難 命理師：2021農曆年暗藏3大凶兆 - 生活 重磅消息！鼎泰豐第二大股東 傳出想賣股 - 生活 新聞透視》10萬疫苗列機密 阿中澄清耐人尋味 - 生活新聞 - 中國時報 怕爆！9採陰返台確診 林氏壁分析原因：非二次感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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