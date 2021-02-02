美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天回應記者詢問表示，拜登總統就緬甸軍事政變所發表的聲明，是針對區域內的所有國家。記者問道，這項聲明是否針對中國而發。

白宮今天發布了拜登的聲明表示，美國反對任何改變緬甸近來選舉結果或阻撓緬甸民主過渡的企圖，同時這些作法若不改變，美國會對該負責的人採取行動。

(中央社)