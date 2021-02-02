拜登緬甸聲明針對陸？ 白宮：針對所有國家 07:192021/02/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天回應記者詢問表示，拜登總統就緬甸軍事政變所發表的聲明，是針對區域內的所有國家。記者問道，這項聲明是否針對中國而發。 白宮今天發布了拜登的聲明表示，美國反對任何改變緬甸近來選舉結果或阻撓緬甸民主過渡的企圖，同時這些作法若不改變，美國會對該負責的人採取行動。 緬甸軍方政變奪權 翁山蘇姬首度說話了 陳朝平》大陸需先突破美國對國際媒體的壟斷 (中央社) #聲明 #緬甸 #針對 #白宮 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／張開雙手莫握緊拳頭 04:102021/02/01 焦點新聞 企業保持距離...共和黨選舉募款恐縮水 04:102021/02/01 全球財經 《國際產業》網路停擺 緬甸銀行業1日暫停營業 15:062021/02/01 財經 緬甸軍方政變 要重新大選 翁山蘇姬等領導層遭羈押 07:402021/02/01 國際 吳怡農當選 民進黨北市黨部主委 04:102021/02/01 地方新聞 旺報社評》從獨派的操作談蔡英文的定力 19:482021/02/01 旺報社評 美方有意促談 台海氛圍與條件何在 04:102021/02/01 時論廣場 否認台灣取得輝瑞疫苗 蘇貞昌：以防疫中心消息為準 12:032021/02/01 政治 美投資審查新部門 傳審含中資美國初創企業 15:032021/02/01 財經 《國際政治》促拜登縮小紓困 共和黨議員推6000億美元替代方案 10:002021/02/01 財經 中時社論》全球大變局下蔡英文的決斷 20:172021/02/01 中時社論 國際熱門新聞 新冠病毒篩檢大進步 檢體發光就知染疫 - 國際 阿茲海默症救星 研究認證的21種降低罹患風險的方法 - 國際 劍橋大學宿舍挖到超大型墳場 骸骨完好專家讚嘆世紀大發現 - 國際 緬甸軍方政變奪權 翁山蘇姬首度說話了 - 國際 譴責緬甸政變 拜登揚言實施制裁 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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