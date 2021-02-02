近期郭書瑤在電視劇《未來媽媽》中，上演不幸流產的意外，寫實又揪心的劇情讓不少觀眾都看哭了，收視率持續走高。本刊直擊她在工作之餘抽空逛街，為自己添購行頭，拎著大包小包感覺很紓壓，還和可愛的妹妹一起照顧心愛的狗狗，長相和身材都極為相似的姊妹倆，相當令人賞心悅目。

在《未來媽媽》中，郭書瑤與禾浩辰婚後開心準備當新手爸媽，卻不幸流產。（圖／三立提供）

在《未來媽媽》展現催淚演技的郭書瑤，一月二十六日下午四點十分，搭乘計程車返回住處，提著幾袋服裝品牌紙袋的她，看似才剛結束購物行程。約一小時後，郭書瑤現身住處大門等車，只見她手拿一瓶紫紅色飲料，一邊撫摸肚皮，不時還有敲打動作，令人好奇究竟是身體不適，還是在揣摩演技。

將數袋血拚的戰利品帶回家後，郭書瑤隨即出門繼續下個行程，等車時還不斷地撫摸肚子。（圖／本刊攝影組）

儘管素顏又戴口罩，郭書瑤還是被路人認出，對於拍照要求她也來者不拒。（圖／本刊攝影組）

隨後郭書瑤搭車到台北市東區數家服飾店採購，前幾天才結束二手拍賣活動的她，不知是否又將補滿衣櫥。獨自逛街的她儘管素顏又戴著口罩，期間仍被不少路人認出，面對幾個女生上前要求合照，她總是開心地配合，展現親和的一面。

晚間七點，採購完畢的郭書瑤繼續在巷子裡逛著，此時出現另一家媒體，儘管她受到驚嚇，還是耐心回應突如其來的採訪，並透露接下來的行程是要去動物醫院，並不斷地向記者說：「謝謝！辛苦了！」七點半時，妹妹郭書瑜搭計程車前來接她，一同前往動物醫院，姊妹倆看起來頗像雙胞胎。八點半左右，兩人一起搭計程車離去，郭書瑤在自己住處先下車，郭書瑜則繼續搭車返家。

姊妹倆離開動物醫院後，一起等車準備回家。（圖／本刊攝影組）

郭書瑤在住處先行下車，妹妹郭書瑜則繼續上車返家。（圖／本刊攝影組）

今年三十歲的郭書瑤，很喜歡在個人的社交平台出賣小她四歲的郭書瑜，除了偷偷直播對方剪頭髮，讓郭書瑜暴怒拍打鏡頭，前陣子還放出妹妹微醺時跌倒的可愛動態，充分顯示姊妹感情深厚。郭書瑤十六歲時，爸爸因心肌梗塞過世，她便一肩扛起經濟重擔，半工半讀賺取家用和弟妹們的學費；郭書瑜大學畢業時，她也感性地貼出妹妹的學士服照，並表示：「親愛的郭小妹，大學畢業快樂～Love you！！」還笑稱「我可以少付一個人的學費了。」

比郭書瑤小4歲的郭書瑜長相超萌，也很受姊姊疼愛。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

二○一○年，當時十五歲的郭書瑜，曾在郭書瑤的〈好姊妹〉MV中演出，甜美臉蛋被網友稱為是「高顏值妹妹」。雖然外表不輸姊姊，但郭書瑜至今似乎沒有想跟隨郭書瑤進入演藝圈的打算。

在妹妹畢業的重要時刻，郭書瑤自然都不會缺席，十足姊妹情深。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

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(中時新聞網)