近期郭書瑤在電視劇《未來媽媽》中，上演不幸流產的意外，寫實又揪心的劇情讓不少觀眾都看哭了，收視率持續走高。本刊直擊她在工作之餘抽空逛街，為自己添購行頭，拎著大包小包感覺很紓壓，還和可愛的妹妹一起照顧心愛的狗狗，長相和身材都極為相似的姊妹倆，相當令人賞心悅目。娛樂圈也有許多藝人的兄弟姊妹，也長的和他們極為相似，讓大家不禁讚嘆，基因也太好了吧！
不少藝人家裡也有神基因手足；阮經天小他12歲的弟弟阮經民非常帥氣陽光，不少人以為他們兩兄弟是雙胞胎，不過和哥哥開朗外向的個性相比，弟弟顯得較為靦腆安靜。
許維恩的大姊許路兒和二姊許菲菲同樣顏值爆表，尤其許路兒已42歲，但身材和皮膚都維持少女樣，凍齡奇蹟甚至紅到英國去。
至於被公認是「不老女神」的徐若瑄，姊姊徐若瑜的顏值和體態也不遜色，前陣子現身徐若瑄的直播，還被網友大讚「神似賈靜雯」。
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(中時新聞網)
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