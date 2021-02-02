現任士林榮譽觀護人協進會秘書王芷家，負責提供犯罪被害人家屬法律扶助，因為臉上常帶著笑容，為人古道熱腸，曾面對復興航空基隆河空難、八仙塵爆等大災難的被害人及其家屬，轟動全台的北投文化國小女學童遭割喉身亡，喚起各界注意校園安全，王芷家曾協助女童媽媽走出傷痛；也鼓勵塵爆家屬「多跟我吐苦水」。

王芷家說，遭割喉身亡的女童媽媽是個彩妝造型師，事情發生後，很長一段時間不敢再到學校接送另一個女兒下課，也無法好好工作，「因為很多時候總會想起過世的女兒。」為了陪伴女童媽媽走出傷痛及低潮，王芷家總是想方設法挪出時間和她相處。

「有一次，我安排她（女童媽媽）到地檢署傳授化妝技巧，她下車時緊緊握著我的手，當時我其實有點後悔，擔心她觸景生情，又會想起那段往事。」王芷家說，幸好女童媽媽最後克服心理障礙，完成授課。

2015年6月27日，新北市八仙樂園發生塵爆意外，造成15人死亡、484人輕重傷，多數死傷者都正值花樣年華。當時，王芷家跑遍雙北各家大醫院，「許多家屬的眼神盡是憤怒與擔心，被害人身體的傷痕會癒合，但心靈的傷口很難痊癒。」王芷家無奈地說。

許多八仙塵爆受害人的家屬在意外後不知所措，王芷家和許多志工特別到醫院提供法律協助。（圖／王芷家提供）

「我對被害人沒有結案！」至今，王芷家仍然持續關注塵爆被害人及家屬。最近她獲悉塵爆傷者林佩璇的父親心肌梗塞住院，致電關心時，意外得知林佩璇領到的塵爆意外補助款400萬元幾乎用罄，一家經濟面臨困難，立刻伸出援手籌措善款，讓林佩璇一家的生活暫時無虞。

由於資源有限，對於王芷家而言，「不浪費」很重要。「幫助佩璇時，我發現她因塵爆造成肌肉萎縮，無法使用原型號尿布，於是將剩下的尿布轉贈給住在彰化的小雨（化名）。」王芷家透露，20多歲的小雨因燒傷導致腦膜炎，常常大吵大鬧，最後只能送到護理之家。

「每個月10多萬元的醫藥費，都是小雨的姊姊、姊夫負擔，肩膀上的擔子很重，他們夫妻倆必須身兼多職，我常常鼓勵小雨的姊姊多來找我聊聊天，吐一吐苦水，紓解一下壓力。」王芷家說。

士林地檢署林姓女科長是王芷家的好友，她說做事有兩種態度，一種是把事情做完，另一種是把事情做好，「芷家就是想把事情做好的人。」

王芷家為八仙塵爆受害人林佩璇籌款緩解困境。（圖／王芷家提供）

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(中時新聞網)