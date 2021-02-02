士林榮譽觀護人協進會秘書王芷家，人稱芷家姐，因為之前也待過同一個地檢署的犯罪被害人保護協會，她不僅是更生人的靠山，更是馨生人（犯罪被害人）的益友，曾在復興航空基隆河空難、八仙樂園塵爆、蝶戀花旅行社遊覽車國道翻車案協助被害人及其家屬走出傷痛。王芷家曾協助上千案件的馨生人，面對很多壓力及負面情緒，但她從不叫苦，還甘之如飴，最近有位塵爆被害人小健（化名）答應她到地檢署當志工，讓她比中樂透還開心。

「60幾歲的爸爸一直無法面對此事，只要芷家姊上門，媽媽一定會和她聊上1個鐘頭，也會比較舒坦，謝謝芷家姐的不離不棄，照顧我們全家。」談起王芷家，小健滿是感激，他和姊姊都是塵爆受害者；小健全身90％燒燙傷，姊姊則不幸離世。

傷口癒合後，小健開始接觸潛水，目前正準備考取潛水教練執照，他期許自己能夠成為走出塵爆的第一位潛水教練，帶著傷友一起享受潛水樂趣。「他（小健）還答應我要當志工，這個比中樂透還開心！」王芷家笑著說。

任職「犯罪被害人保護協會士林分會」期間，王芷家總把被害人擺在第一，家庭擺在第二，幸好老公不但相當支持，還會不時給予協助。然而，由於經年與生離死別為伍，王芷家難免受到影響，卻不想將負面情緒帶回家，或許因此讓病魔有機可乘，她一度因病進行手術，暫時離開工作崗位，但一顆心仍繫在馨生人的身上。

「我當時最掛心被性侵的女子小荷（化名），她的雙親重男輕女，認為小荷自己招蜂引蝶，不該提告外揚家醜，這讓小荷相當憂鬱，不敢與人接觸，無法正常工作，只能靠著接單的清潔工作維持生計。小荷目前還在打官司，我最大的希望就是能陪伴小荷走出低潮，返回人群。」王芷家說。

經過2年的調養，王芷家重拾健康，再度回到「士林榮譽觀護人協進會」，如今每天一早睜開眼睛，就是滿滿的正能量，「我領悟到助人之前，一定要有健康的心情，有一招最有效，就是去菜市場買菜，和菜攤肉販噓寒問暖，雖然講的都是生活瑣事，但這些關心就是最寶貴的心靈良藥。」此外，王芷家還會透過聽音樂、旅遊紓壓。

「我真的覺得做這些事沒有什麼特別，我很慶幸自己接觸這樣的工作，體會到不一樣的人生。」王芷家謙稱，她只是一顆小小的螺絲，還得要靠社會大眾的力量，才能拯救更多需要幫助的人。

王芷家為八仙塵爆受害人林佩璇籌款緩解困境。（圖／王芷家提供）

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(中時新聞網)