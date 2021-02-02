【1】男被輾斃 倖存女遭警冷嗆不會閃

宜蘭縣員山鄉日前發生預拌混凝土車與機車交通事故，高姓機車騎士重傷身亡，後座李姓女友受傷。李女1日在臉書控訴處理員警竟冷言嗆她：「為什麼你們看到大車自己都不會閃？」等語，讓人心寒。警方回應，員警應對不佳及欠缺同理心部分，若調查屬實將從重議處。

【2】反空汙 蘇偉碩嗆匯集民怨算帳

醫師蘇偉碩不滿高雄空汙嚴重，1日赴市府陳情，他手持「怨」字強調，去年高雄500人因空汙喪命，卻從未見選區8名立委為空汙發聲，他只好當「掛鈴鐺的老鼠」，擬設空汙登錄平台匯集民怨，要市長、民代為空汙負責。

【3】蘇花改春節大客車優先 省60分鐘

春節連假在即，蘇花改將湧入大量車潮，交通部長林佳龍1日前往蘇花改蘇澳至東澳段視察，他坦言，因為疫情關係，自行開車民眾增加，春節連假是交通疏運壓力最大的時期，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，且蘇花改首度實施大客車優先道，預期可省下40至60分鐘的時間。

【4】避免同住感染 北市考慮不在家隔離

新冠肺炎疫情升溫，案863一家7口有6人確診，台北市副市長黃珊珊1日表示，北市考慮往後居家隔離是否不要在家裡，才不會發生一家人感染問題。

【5】台中爆15人亂鬥槍響 1死5傷

台中市大雅區一處鐵皮屋搭建籃球場，1日晚間發生鬥毆槍擊案。警方調查，兩派人馬因糾紛談判，6人持2把空氣槍闖入籃球場開槍尋仇，場內9人拿刀、棍回擊，造成兩派人馬共6人分受刀、槍傷緊急送醫，尋仇的反而有4人受傷，其中1人無生命徵象，送醫仍傷重不治，整起鬥毆1死5傷。除6名死傷者，警方已帶回現場另9人，漏夜偵辦。

(中時新聞網)