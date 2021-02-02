新北市中和區烘爐地昨（1日）晚間9時許傳出輕生案件，死者為40餘歲王姓男子及6旬蔡姓男子，王男的妻子發現丈夫一整日都聯繫不上，報警後透過電話定位尋人，卻在烘爐地一處發現計程車，上前一看兩人已無呼吸心跳。警方到場時，車上2人已明顯死亡，並在車內發現炭盆。

新北市消防局於昨日晚間9時許接獲報案稱，疑似有名民眾輕生，趕到現場後發現2名成年男子陳屍車內，已明顯死亡。警方接獲消息派員到場處理，車內並無發現2名男子的證件與遺書，僅發現一只炭盆，而後續待家屬製作筆錄，並請檢察官相驗屍體。

據了解，死者為40餘歲的王姓男子與6旬蔡姓男子，王男的妻子稱，一整人均聯絡不上丈夫，電話打不通之外也關機，透過警方協助後，發現王男電話定位在中和烘爐地，前往該處一看卻發現丈夫友人的計程車停放該處，破窗一看車內2人已無生跡。

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