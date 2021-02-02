法國地緣政治專家暨資深記者吉哈爾在費加洛報以「美國不會棄台灣不顧」為題發表專文指出，支持台灣是美國面對中國印太擴張的優先戰略；若中國再挑釁，美國甚至會成立軍事同盟。

吉哈爾（Renaud Girard）在費加洛報（Le Figaro ）專欄文章首先寫道，中華民國駐美代表蕭美琴本月20 日代表政府獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）就職典禮，也是台美斷交42年來駐美代表首度正式受邀。

這個象徵性的舉動讓中國共產黨領導人大為不滿，加上前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月11日透過聲明宣布取消台美交往限制，使得中共更加怒不可遏。

因此，中國23日和24日派出共28架次軍機擾台，而中國國防部發言人28日表示此舉是「對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應」，甚至出言威脅說，「我們正告那些台獨分子：玩火者必自焚，台獨就意味著戰爭」。

吉哈爾指出，面對中國軍事挑釁，美國不僅要求中國停止對台灣進行武力、外交與經濟施壓，更派出美軍羅斯福號航空母艦戰鬥群進入南海，促進「航行自由」。同時美方也重申雷根總統時代對台灣的「六項保證」，包括對台武器軍售等。

吉哈爾接著表示，「面對中國在印太地區擴張，這份對台灣的支持，是美國新戰略優先堅定的一環。美國接受了過去的損失，例如柬埔寨和緬甸，但他們不會再退讓。」

他認為，美國會出手打造該區的民主同盟，不僅有現在和印度、澳洲、日本的「四方安全對話」（Quad），可能還會再加上紐西蘭、韓國、菲律賓、台灣、馬來西亞、印尼等國。在經濟層面上復刻歐巴馬時代簽署、但2017年遭川普否決的跨太平洋夥伴協定。

吉哈爾指出，「若中國繼續展現攻擊性，美國還會再更進一步：他們會成立如北約一樣的軍事同盟」。

習近平在2017年中國共產黨第十九次全國代表大會提到「中國智慧」作為治理模式。吉哈爾最後寫道，「要在亞洲推廣這樣的模式，習近平如今很可能會冒犯到美國。這將會是21世紀上半葉的地緣政治大衝突」。

值得注意的是，吉哈爾在文中將台灣描述為「人口2300萬、運作良好到令人印象深刻的民主政體」；而他將總統蔡英文形容為「外表看似柔弱卻有著鐵一般意志」。

(中央社)