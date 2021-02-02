美股今天反彈，道瓊指數上漲229點，擺脫上週創3個月來最糟表現的陰影。隨著網路串連的散戶進軍銀市，電玩零售商GameStop 股價跌逾30%，其他散戶熱捧的股票也大幅回檔。

美股開高走高，道瓊工業指數終場上漲229.29點，漲幅0.76%，收在30211.91點。標準普爾500指數勁揚59.62點，漲幅1.61%，收在3773.86點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲332.7點，漲幅2.55%，收在13403.39點。

道瓊指數收復3萬點大關。標普500指數創去年11月24日以來最佳表現，11大類股全面走揚，非消費必需品、科技股漲幅都超過2.5%，表現一馬當先。

美股今年起步不順，大盤屢創新高之際，網路論壇Reddit集結的散戶與部分避險基金對作，掀起軋空行情，GameStop、戲院業者AMC等原本遭大戶放空的標的鹹魚翻身。但散戶交易爆量，市場波動隨憂慮加深，近幾個交易日大盤與散戶熱捧股票的走勢背離。

今天GameStop股價崩跌30.8%，上週飆漲4倍的氣勢盡失；耳機廠商高斯電子（Koss）與連鎖居家用品店Bed Bath & Beyond跌幅分別達45%、14%。盤中一度猛漲30%的AMC以上漲0.3%作收。

散戶愛用的投資平台羅賓漢（Robinhood）上週一度禁止買進GameStop等飆股，引起反彈後持續鬆綁投資限制，今天將GameStop投資上限從1股調高到20股。

科技權值股則在GameStop失色時一吐悶氣。亞馬遜（Amazon.com）與Google母公司Alphabet季報出爐前，股價分別彈漲4.3%、3.6%；微軟（Microsoft）股價勁揚3.3%，蘋果公司（Apple）與臉書（Facebook）漲幅都超過1.4%。

費城半導體指數大漲3.91%，3000點大關近在咫尺。台積電美國存託憑證（ADR）猛漲4.2%，扭轉上週重挫5.9%的頹勢。

美股回穩同時，沉寂已久的銀市隨散戶軍團進場變得格外活絡。紐約交易的白銀期貨價格一度飆漲11%，終場大漲9.3%，創11年來最大單日漲幅；每盎司報29.398美元，站上8年高點。

過去10年，白銀走勢與黃金相比遜色許多。上週Reddit開始出現呼籲散戶買銀的文章，有意複製炒高GameStop股價的軋空行情。但銀市「水更深」、避險基金也沒有大舉做空，散戶集結的買盤能否長期牽動這項貴金屬價格，尚待觀察。

美股上週在散戶狂熱中拉回，3大指數週線跌幅都超過3%，創去年10月以來最糟表現。道瓊指數與標普500指數月線收黑，4個月來首見。

高盛集團（Goldman Sachs）統計，過去3個月，GameStop、AMC等原本遭大舉放空的股票飆漲98%，激起25年來最猛軋空行情。部分人士憂心避險基金失血恐掀起連鎖效應，但目前尚未出現大盤受嚴重影響的跡象。

這個財報季多數企業業績報喜，愈來愈多民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，經濟與企業獲利復甦在望，加上聯邦準備理事會（Fed）維持超寬鬆貨幣政策、總統拜登推動更多財政刺激，都讓接近歷史高點的美股獲得支撐。（編輯：高照芬）1100202

(中央社)